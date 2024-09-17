Teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonuna öncü faaliyetleriyle yön veren Türk Telekom, 2024'ün ilk yarısında konsolide gelirlerini yıllık bazda %5 reel artışla 63,2 milyar TL'ye yükseltirken; 2024'ün ilk yarı beklentileriyle uyumlu performans sergiledi.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları ve yatırımlarıyla, mobil alandaki stratejilerinin olumlu çıktılarını almaya devam eden Türk Telekom, son on iki ayda 1,9 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile tarihi bir rekor seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin 81 ilinin tamamını uçtan uca fiber ağlarla ören Türk Telekom, fiber altyapı uzunluğunu 2024 ikinci çeyreği itibarıyla 449 bin km'ye yükseltti. Fiber ağ 2024 ikinci çeyreğinde 32,4 milyon hane kapsamasına ulaşırken, fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı %52 olan Türk Telekom, Fiber Mobilite çağını başlattığını duyurdu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Hayatımıza artık yeni bir kavram giriyor ve Fiber Mobilite çağını başlatıyoruz. Fiber alandaki gücümüzü mobile taşıyarak Fiber Mobilite çağının öncüsü oluyoruz. Türkiye'nin bir, iki şehrinde değil tüm şehirlerinde fiber olması Fiber Mobilite'nin vazgeçilmezi. Bu teknolojinin olanaklarından Türk Telekom mobil müşterileri, bugün dahi fazlasıyla yararlanıyor. 5G'ye geçtikten sonra ise bu faydayı hepimiz daha net göreceğiz. Fiberle bağlı mobil baz istasyonlarının oranının dünya ortalamasının 2030 yılında %50 olması bekleniyor, bizde ise bu oran bugünden %52. Hem bugün hem de 5G kullanıma girdiğinde bizim elimiz fazlasıyla güçlü" diye konuştu.

Türk Telekom, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk altı ayında güçlü performansıyla konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 5 reel artışla 63,2 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom'un FAVÖK'ü yılık bazda yüzde 22,2'lik sağlam reel artışla 23,9 milyar TL oldu. FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre 530 baz puan iyileşme göstererek yüzde 37,8 olarak gerçekleşti. Türk Telekom'un 2024 yılı ilk yarısında net kârı deprem etkilerini içeren geçen yılın aynı dönemine kıyasla hızla ivmelenerek 2,5 milyar TL oldu. 2024 yılı öngörülerini koruyan Türk Telekom, performansının yılın son altı ayında daha da iyileşmesiyle öngörülerine rahatça ulaşmasına yardımcı olacağına güveniyor.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom'un 2024 ikinci çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 52,6 milyon olurken, Türkiye'nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, fiber ağının uzunluğu 449 bin kilometreye yükseldi. 2024 ilk çeyrek itibarıyla 32,2 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, 2024 ilk yarısında 32,4 milyon hane kapsamasına ulaştı.

2024 yılı ikinci çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2024'ün ilk yarısında toplam abone sayımız 52,6 milyon oldu. Sabit internet ürünümüzde toplam abone sayısı yıllık bazda %1,8 artışla 15,2 milyona ulaştı. Toplam fiber abone sayımız son 12 ayda 969 bin net abone kazanımıyla 13,2 milyona ulaştı. Mobilde ise abone sayımızı 26,3 milyona çıkardık. Faturalı hatlarda son 12 ayda rekor seviyede 1,9 milyon net abone kazanımı sağladık. 2024 yılı ilk yarısında; konsolide gelirlerimizi 63,2 milyar TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %5 reel oranında artırmış bulunuyoruz. FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre %22,2'lik sağlam artışla 23,9 milyar TL, FAVÖK marjı ise %37,8 olarak gerçekleşti. 2024 yılı ilk altı aylık net kârımız ise deprem etkilerini içeren geçen yılın aynı dönemine kıyasla hızla ivmelenerek 2,5 milyar TL oldu. Ülkemizin dijitalleşmesi için 2005'ten bu yana yaptığımız yatırım toplamı 20,7 milyar USD'ye ulaştı. Teknoloji yarışında ülkemizi ileri taşıyacak her hamlede biz varız. Önümüzdeki dönemde de dijitalden altyapıya, fiberden mobile, müşteri deneyiminden girişimlere, her alanda faaliyetlerimizle ülkemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"FİBER MOBİLİTE ÇAĞINI BAŞLATIYORUZ"

"Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde" anlayışıyla 81 ilin tamamını uçtan uca fiber ağlarla ördüklerini kaydeden Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin bir, iki şehrini değil tüm şehirlerini, güçlü altyapımızla buluşturuyoruz. 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 449 bin km'ye yükselirken, fiber hane kapsamamız 32,4 milyona ulaştı. FTTH Council tarafından her yıl yayınlanan fiber gelişim raporuna göre, ülkemiz fiber hane kapsaması sayısında Avrupa ikincisi. Mobilde faturalı abone artışımız rekorlarla devam ediyor. Hayatımıza artık yeni bir kavram giriyor ve Fiber Mobilite çağını başlatıyoruz. Fiber alandaki gücümüzü mobile taşıyarak Fiber Mobilite çağının öncüsü oluyoruz. Türkiye'nin tüm şehirlerinde fiber olması fiber mobilitenin vazgeçilmezi. Bu teknolojinin olanaklarından Türk Telekom mobil müşterileri, bugün dahi fazlasıyla yararlanıyor. 5G'ye geçtikten sonra ise bu faydayı hepimiz daha net göreceğiz. Ericsson'un çalışmasına göre; fibere bağlı mobil baz istasyonlarının oranının küresel ölçekte 2030 yılında %50 olması bekleniyor, bizim ise LTE baz istasyonlarımızın %52'si şimdiden fiberle bağlanmış durumda. Hem bugün hem de 5G kullanıma girdiğinde bizim elimiz fazlasıyla güçlü. Etkilerini hep birlikte yaşayacağımız bu yeni dönem için biz çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

MOBİL FATURALI ABONE KAZANIMINDA SEKTÖR LİDERİ

Mobilde önemli mesafe kat ettiklerinin altını çizen ve mobilin gelir büyümesine en büyük katkıyı sunduğunu vurgulayan Önal, "Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız ve yatırımlarımızla, mobildeki sürdürülebilir stratejimizin olumlu çıktılarını almaya devam ediyoruz. Son on iki ayda 1,9 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı yeni bir tarihi bir rekor seviyesine ulaştı. Aynı dönemde gösterdiğimiz bu performansla mobil faturalı abone kazanımında sektör lideri olduk. Mobil segment gelirlerindeki %20'lik etkileyici artış da benzer şekilde %2,4'lük ortalama abone büyümesinin yanı sıra %14,8'lik kuvvetli ARPU büyümesinden kaynaklandı ve ARPU büyümesinde de sektör liderliğini elde ettik. Yatırımlarımız sonucunda kapsama ve kapasite olarak mobildeki konumumuzu günden güne güçlendirmeye devam ediyoruz. Mobilde her anlamda güçlü bir çeyrek geçirdik. İş süreçlerimizi yönetmek, sektörü şekillendirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak adına attığımız sağlam adımlar mobildeki ilk yarı performansımızı yukarıya çeken başlıca faktörleri oluşturuyor. Uzun yıllardır yaptığımız yatırımların ve elde ettiğimiz birikiminin bir sonucu olan bu kazanımlarla, mobil iş kolumuzu daha da büyütmeye devam edeceğiz. 4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliğimizi 3 katına çıkardık. Hız için önemli olan abone başı frekansta ve 5G için de kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideriyiz. Yüksek kaliteli altyapımız ve müşteri deneyimi odaklı stratejimiz ile fiberde olduğu gibi mobil iş kolunda da çok iddialıyız. Bu alandaki güçlü büyüme ivmemizi sürdürerek pazar payımızı artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

"ÜRETTİĞİMİZ ÇÖZÜMLER DÜNYADA KULLANILIYOR"

Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma vizyonuna, yoğun Ar-Ge çalışmaları ve yerli ekosistemi güçlendiren iş birlikleriyle liderlik ettiklerini belirten Önal, "Türk Telekom olarak fiber ve mobil ağlarımız, yatırımlarımız, teknoloji çözümlerimizle Türkiye'nin dijital geleceğini inşa ediyoruz. En yeni teknolojileri dünyayla aynı anda ülkemize sunmakla kalmıyor, üretime, inovasyona odaklanarak teknoloji ihracı için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece ülkemizin değil bölgenin teknoloji taşıyıcısı olmak amacıyla bu alandaki faaliyetlerimizi daha da artırdık. Bu konuda 2024'ün ilk altı ayında somut ve önemli adımlar attık. Grup şirketlerimiz Argela ve Netsia'nın 5G ve yeni nesil genişbant teknolojileri alanındaki uluslararası patent sayısı 71'e ulaştı. Netsia'nın yeni nesil fiber ağların yapay zekâ ile daha verimli biçimde yönetilmesini sağlayan SEBA çözümünü canlı şebeke üzerinde kullanan dünyadaki ilk operatörüz. SEBA'yı entegre ettiğimiz servislerimiz 100 bin homepass rakamını aştı. İngiltere, Almanya, Brezilya, Tayvan'ın ileri gelen operatörleri tarafından da denenmeye başlandı. Hatta ilk satışımızı Almanya'ya gerçekleştirdik" diye konuştu.

"TÜRK TELEKOM'UN ALTYAPISI TÜRKİYE'NİN ALTYAPISI"

Önal, "Türk Telekom demek Türkiye demek; 'Türk Telekom'un altyapısının Türkiye'nin altyapısı' olduğunu defalarca dile getirdik. Bu gerçeği ısrarla anlamak istemeyenler var. Bunların ticari kaygılar dışında bir hedefleri yok. Ülkemizin en batı ucundan en doğu ucuna en kuzeyinden en güneyine kadar halkımıza, milletimize hizmet için fiberi ülkenin her yerine götürme hedefi ile hareket ediyoruz. Ülkemizin dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde kurup geliştirdiğimiz bu altyapıyı herkesin kullanmasını birçok defa gündeme getirdik. Bugün ülkemizin en batı ucu Gökçeada'da da fiber var, en doğusu Iğdır'da da. Bizim hizmet alanımız yalnızca büyük şehirlerin merkezlerinden ibaret değil. Yani sadece kârlı yerlerde değil, karlı yerlerdeyiz. Çoğu noktada ise tek başımızayız. Üstelik sadece karada da değiliz. Türkiye'yi birbirine ve dünyaya bağlayan deniz altı fiberlerimizle de denizlerdeyiz. Tüm bunlar nasıl oluyor derseniz, yatırımla oluyor! Gururla söylüyorum, sektörümüzün her alanda en çok yatırım yapan şirketiyiz" dedi.

"RAKİPSİZ FİBER GÜCÜMÜZLE 5G'YE EN HAZIR OPERATÖRÜZ"

Yenilikçi teknolojilere yönelik öncü çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Önal, 5G alanında da ilk canlı 5G maç yayını; 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat; ilk otonom traktör gibi pek çok ses getiren çalışmayı şimdiden gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rakipsiz fiber gücümüzle, 5G'ye en hazır operatör biziz. Çünkü 5G'nin olmazsa olmazı fiber, yani baz istasyonlarının fiber ile bağlanması. Bizim ise, LTE baz istasyonlarımızın %52'si şimdiden fibere bağlı. Tüm yatırımlarımızı yıllardır 5G ile uyumlu olarak yapıyoruz. Yarın 5G'ye geçiyor olsak, buna bugünden en hazır biziz. Ama biz ülkemizin 5G yolculuğunu, ülkeye katma değer sağlayacak şekilde 360 derece her yönüyle ele alıyoruz. Ülkemizin bu konuda, yerli 5G teknolojisini üreten ve etrafına kullandıran bir güç olmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla global teknoloji devleriyle iş birliklerimizi sürdürürken bir yandan da yerli teknoloji girişimleri ve 5G oluşumlarına katkımızla yerli ekosistemi de sonuna kadar destekliyoruz" şeklinde konuştu.