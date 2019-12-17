Rekabet Kurumu’nun kestiği ceza sonrası Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modellerine Google uygulamaları için artık lisans vermeyeceğini duyuran Google cephesinde, ayrı bir konuda ama bir o kadar da kritik bir gelişme yaşandı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre geçen ay Facebook’un sunucularını Türkiye’ye getirmek için kurulum çalışmalarına başlayan Türk Telekom, Google ile de anlaşmaya vardı.

Konuyla ilgili olarak Türk Telekom ve Google’ın 16 Aralık Pazartesi günü anlaşma imzaladığı öğrenildi. Taraflar arasında yapılan bu anlaşma kapsamında Google’ın sunucuları Türkiye’ye gelecek.

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