Türk Telekom ve Turkcell’den güçbirliği

İki şirket düzenledikleri ‘Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği’ ile 40 ülkeden 120 şirketin üst düzey yöneticisini Antalya’da ağırladı. Etkinliğe Nahçivan Özerk Cumhuriyeti İletişim ve Teknoloji Bakanı Rövşen Memedov da katıldı.

FIRSATLAR ANLATILDI

Türkiye’yi bölgede dijital üs haline getirme, İstanbul’u bölgenin teknoloji merkezi yapma stratejilerine katkı sağlamak üzere düzenlenen etkinlikte, 2019 ve sonrasıprojelerimasaya yatırılırken sektöre katkı sağlayacak yeni iş birliği fırsatları da değerlendirildi.

Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet C. Toros “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak tüm çalışmalarımızı, Türkiye’yi kıtalararası bir iletişim köprüsü haline getirme stratejisi doğrultusunda sürdürüyor, yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız yatırımlarla altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlik de bu ana stratejilerimizin bir sonucuydu” dedi.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ise “Turkcell olarak, kurulduğumuz günden bugüne Türkiye’ye yatırıma devam ediyoruz. İpek yolunu fiber yoluna çevirmek kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün Türk Telekom’la birlikte, Türkiye’yi bölgenin veri üssü ve internetin merkezi olması için güçlerimizi birleştirdik” diye konuştu.