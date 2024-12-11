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Bilim-Teknoloji

Türk Telekom'a Horizon Interactive Awards'tan 3 ödül

Türk Telekom, Horizon Interactive Awards'ta 3 farklı ödüle layık görüldü.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Türk Telekom'a Horizon Interactive Awards'tan 3 ödül
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Türk Telekom, Horizon Interactive Awards'ta 3 farklı ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom'un yenilenen mobil uygulaması, web sitesi ve kullanıcılarına yerli-yabancı popüler dergi ve gazeteleri sunan e-dergi uygulaması, uluslararası alanda prestijli interaktif medya ödüllerinden Horizon Interactive Awards'tan üç farklı başlıkta 3 ödül aldı.

Horizon Interactive Awards'ta "mobil uygulamalar" kategorisinin "dergi/gazete" başlığında değerlendirilen Türk Telekom e-dergi, "kategorisinin en iyisi" seçildi. Mobil uygulamalar kategorisi içerisinde en iyisi olarak gösterilen uygulama, günlük güncellenen dergi ve gazetelerle modadan iş dünyasına, teknolojiden eğlenceye kadar yerli ve yabancı geniş içerikleriyle kullanıcılarına yüksek kalitede içerik sunuyor.

Yenilenen Türk Telekom uygulaması ise mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu müşterilerine sunduğu hem avantajlar hem de kullanım kolaylıklarıyla kullanıcılarından beğeni alırken "mobil uygulamalar" kategorisinin "işletme" başlığında gümüş ödül aldı.

Horizon Interactive Awards'ın "web siteleri" kategorisinin "müşteri bilgileri" başlığında ise, Türk Telekom'un akıllı asistanı TiTi ile desteklenerek müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan, kullanıcı dostu tasarımı ve erişilebilir kolaylıklarıyla Türk Telekom web sitesi bronz ödüle layık görüldü.

Web sitesi, mobil uygulama, yazılı basın, online reklamcılık gibi farklı kategorilerde iyileri seçen Amerika merkezli Horizon Interactive Awards, 23 yıllık bilgi birikimiyle birlikte sektörün önemli profesyonelleriyle tarafsız ve gönüllü jüriler aracılığıyla en iyileri seçiyor. Uluslararası çapta 50'den fazla ülkeden 20 binden fazla başvuruyla sektörel olarak en tanınan ödül programları arasında yer alıyor.

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