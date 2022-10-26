Türk Telekom'dan 5G teknolojilerinde kullanılan yeni nesil mobil şebeke için iş birliği

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, açık kaynak kodlu yeni nesil teknolojiler konusundaki öncü rolünü ileriye taşıyarak, global ölçekli iş birliklerini artırıyor.

Şirket, 5G teknolojilerinde şebeke dönüşümü için büyük öneme sahip Open RAN konusunda, mobil şebeke çözümleri geliştiren Parallel Wireless ve ulusların kalkınma projelerine hibe desteği sağlayan USTDA ile iş birliğine gitti.

Anlaşma ile Juniper Networks'un, Türk Telekom'un ABD'deki iştiraki Netsia ortaklığıyla ürünleştirdiği mobil ağlara verimlilik ve esneklik sağlayan patentli Akıllı Erişim Ağı Kontrolcüsü (RIC) teknolojisi de test şebekesine entegre edilecek.

- TÜM "G" TEKNOLOJİLERİNDE DENENECEK



Türk Telekom ve bulut tabanlı kablosuz ağlar ile akıllı RAN mimarisi konusunda lider şirketlerden biri olan Parallel Wireless, Open RAN standartlarını destekleyen 5G başta olmak üzere tüm "G" teknolojilerinde (2G, 3G, 4G, 5G) deneme yapacak. USTDA'nın hibe desteğiyle yürütülen projede Juniper Networks'un, Türk Telekom'un ABD'deki iştiraki Netsia ortaklığıyla ürünleştirdiği ve Open RAN mimarisinin önemli bir parçası olan patentli RIC teknolojisi de test şebekesinde yer alacak.

- "KÜRESEL ÇAPTA İŞ BİRLİKLERİYLE YEREL VE GLOBAL EKOSİSTEMİ ZENGİNLEŞTİRİYORUZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak teknoloji üretimi ve geliştirmeleri küresel çapta yaptıkları iş birlikleriyle sürdürdüklerini bildirdi. Open RAN konusunda yaptıkları geliştirmeler, deneme ve ürünleştirme çalışmalarıyla yerli ve yabancı ekosistemin gelişmesine önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Kıraç, "Bu kapsamda, Parallel Wireless ve ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile Open RAN çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda test etmek üzere anlaştık. Bu çalışmanın önemli bir adımını RIC teknolojisi oluşturuyor. Open RAN mimarisinin önemli bir parçası olan ve dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine olanak tanıyan, Türk Telekom iştiraki Netsia ve Juniper iş birliğiyle ürünleştirilen RIC ürününü de bu projede kullanıyoruz." bilgisini verdi.

Parallel Wireless Üst Yöneticisi Steve Papa da yazılım platformunun, operasyonel maliyetlerde önemli miktarda tasarruf etmek, sahadaki yüksek nitelikli mühendis ihtiyacını en aza indirmek ve saha ayak izlerini azaltmak için tasarlandığını belirterek, "Paralel Kablosuz Open RAN çözümünün Türk Telekom'un beklentilerini karşılayacağından ve ağlarında daha fazla Open RAN kurulumlarına zemin hazırlayacağından eminiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake de Amerikan şirketleri ve Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom arasında yükselen bu iş birliğinin yeni fırsatları beraberinde getireceğini umduklarını kaydetti.

- PİLOT UYGULAMA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ



Anlaşmayla Türk Telekom'un, Parallel Wireless çözümü için pilot bir uygulama yapılacak. Proje kapsamında Open RAN Alliance uyumlu 2G, 3G, 4G, 5G şebeke teknolojilerinin tüm yazılım ve donanım kabiliyetleri, şebeke uyumluluğu ve performansı açısından test edilecek.

Aynı zamanda erişim şebekelerine akıllı yönetim sağlayan RIC modülünün proje kapsamında kurulan Türk Telekom şebekesine entegrasyonu sağlanacak.