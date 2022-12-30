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Bilim-Teknoloji

Türk uzay yolcusu 2023'ün ikinci yarısında gönderilecek

Bakan Varank, '2023 yılında aya insanlı gidiş ile ilgili tarih belli midir?' diye soran CHP Milletvekili Gürer'i düzeltti. Bakan Varank, 2023 yılının ikinci yarısında Türk uzay yolcusunun Ay'a değil, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini belirtti.

30 Aralık 2022 Cuma 14:46 - Güncelleme:
Türk uzay yolcusu 2023'ün ikinci yarısında gönderilecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen çalışmalar ve Ay'a insanlı gidişin hangi tarihte yapılacağına ilişkin sorularını cevapladı.

TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik destek programları çerçevesinde son 20 yılda uzay bilimleri alanında 169 kişiye 40,9 milyon TL destek sağladığını belirten Bakan Varank, uzay çalışmaları alanındaki 31 projeye de 30,2 milyon TL düzeyinde destek verildiğini aktardı.

Bakan Varank, Türkiye Uzay Ajansı tarafından Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen projelere ilişkin proje fizibilite ve bütçelendirme faaliyetlerinin tamamlandığını, 'Ay Araştırma Programı' ve 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' projelerine devam edildiğini bildirdi.

'AY'A DEĞİL ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERİLECEK'

Bakan Varank, 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde sunulan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'ni hatırlatarak, "2022-2030 yılları arasında Ay'a insanlı erişim gibi bir hedef bulunmamaktadır. Bahse konu strateji belgesinden de görüleceği üzere, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Programında bir Türk vatandaşının uluslararası iş birliği ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkarak, uzaya erişimi ve uzayda gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerde yer alması amaçlanmaktadır. Kısacası, seçilen Türk uzay yolcusunun gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra 2023 yılının ikinci yarısında bilimsel araştırma yapmak için Ay'a değil, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanmaktadır" dedi.

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