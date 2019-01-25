Türk ve ABD'li firmalar mikro keşif robotunu Türkiye'de üretecek

Sivil ve askeri alanda faaliyet gösteren OFM Mühendislik, olağanüstü olayların, tehlikelerin ve saldırıların insanlar ve yapılar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli hizmetler ve ürünler sağlıyor.

Bu amaçla "koruyucu mühendislik" alanına yoğunlaşan OFM Mühendislik, Ar-Ge çalışmaları sonunda Patlamaya Dayanıklı Modüler Şelteri (PADMER) üretti. Patlamaya dayanıklı ve kurşungeçirmez yapısıyla içindeki personelin ve ekipmanın en tehlikeli koşullarda dahi emniyetini sağlayan PADMER, savunma sanayisinde çeşitli projelerde kullanılmaya başlandı.

Türk savunma sanayisinde çeşitli boyutlarda insansız kara aracı geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına yönelik arayışlar üzerine harekete geçen OFM Mühendislik, kurduğu iş birliğiyle sahada 5 binden fazla kullanıma ulaşan bir mikro keşif robotunu Türkiye'de üretmeye hazırlanıyor.

Kritik taktiksel bilgi sağlayacak

OFM Genel Müdürü Fuat Mörel, AA muhabirine, saldırı ve olağanüstü olayların yapılar ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ar-Ge çalışmalarının ürünü PADMER'in sahada aktif olarak kullanılmaya başlandığını dile getiren Mörel, ayrıca Türkiye'de ihtiyaç duyulan bazı teknolojilerin kazanılmasına yönelik de çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Mörel, son dönemde mikro insansız kara araçlarıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatının belirli ihtiyaçlarının ortaya çıktığına işaret ederek, bu konuda Savunma Sanayii Başkanlığının da çalışmaları bulunduğunu bildirdi. Fuat Mörel, "Biz de bu kritik teknolojinin ülkemize kazandırılmasıyla ilgili ABD menşeli bir firmayla Türkiye'de yerli katkıyla imalatın yapılmasına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz ve son aşamaya geldik. İlerleyen aşamada ortaya yerli ve milli bir ürünün çıkması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz." dedi.

Mikro keşif robotunun güvenlik güçlerine taktiksel birçok avantaj sağlayacağını değerlendirdiklerini vurgulayan Mörel, şöyle devam etti:

"Robotun özellikle meskun mahal operasyonlarında güvenlik kuvvetlerinin yapı içine gerçekleştirecekleri harekatlarda içeriden kritik taktiksel bilginin alınmasına yönelik katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bu robot 9 metreden beton zemine düşmeye ve 36 metre mesafeye atılmaya dayanıklı bir robot. Bu darbelere karşın tüm fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirebiliyor. Yapı içinden anlık görüntü ve ses aktarımı yapabiliyor. Güvenlik güçleri anlık durumsal farkındalığa sahip olacaklar. Bu robot sayesinde operasyonlardaki olası olumsuzlukların engelleneceğini değerlendiriyoruz."

Türkiye'nin özel şartları ve güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda üründe geliştirmelerin gündeme geleceğini belirten Mörel, şunları kaydetti:

"Amacımız da bunu gerçekleştirmek. Hiçbir şekilde halihazırda belli kabiliyetlere sahip olan ürünün doğrudan tedarikiyle ilgili bir düşünce içinde değiliz. Silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet teşkilatımızın ihtiyaçlarına yönelik bir ürün geliştirme hedefiyle bu yola çıktık. Bu çerçevede bu firmayı da yanımıza bir partner olarak aldık. Onların desteğiyle yerli ve milli bir ürün ortaya koyma hedefiyle ilerliyoruz. İhtiyaç makamlarıyla görüşüp onların taleplerine yönelik ürün nihai şeklini alacaktır."

Farklı kitlerle yetenekleri artıyor

Halen çeşitli orduların envanterinde bulunan mikro keşif robotu Throwbot TB2, kapalı ve açık alanlarda, kullanıcılarına gerçek zamanlı ses ve görüntü aktarımı yapıyor.

Sadece 600 gram ağırlığında olan robot, 9 metre yükseklikten beton zemine düşmeye dayanıklı olarak üretiliyor. Devreye alındıktan sonra hedefine sessizce yönlendirilerek Operatör Kontrol Ünitesi'ne anlık görüntü ve ses aktarımı yapabiliyor.

Robot, bu özellikleri sayesinde şüphelilerin tespiti ve tanımlanması, rehinelerin varlığının kanıtlanması, konuşmaların takibi ve odaların durumu hakkında bilgi almak amacıyla kullanılabiliyor.

Düşük ortam ışığında otomatik devreye giren kızıl ötesi optik sistemle donatılan robot, kapalı alanlarda 45 metre mesafeye görüntü ve ses aktarımı yapabiliyor. 5 santimetre yüksekliğindeki engebelerden geçebilen robot, farklı zemin tiplerinde rahatlıkla ilerleyebiliyor.

Robota, 10 santimetre yüksekliğindeki engebeleri aşma veya 900 gram faydalı yük taşıma kabiliyetleri kazandıran dönüşüm kitleri eklenebiliyor.

Aparatlarla çubuk kameraya da dönüşen TB2, tavan arası, çatı ve ulaşılması zor diğer yerlerin keşfini kolaylaştırıyor.