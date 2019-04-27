Türk zırhlısı Ural özel görevlere hazır

Türk savunma sanayisinin kara aracı üreticilerinden Otokar, özel görevlerde kullanılmak üzere yeni bir araç tasarımına imza attı.

Otokar, 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) zırhlı personel taşıyıcı Ural platformunun en yeni türevi olan Ural Özel Harekat Aracı'nı (Ural SOV) ilk kez sergileyecek.

Şirketin yenilikçi bakış açısının özgün bir ürünü olan Ural platformu, farklı kullanıcıların değişik konfigürasyonlardaki 4x4 zırhlı veya zırhsız taktik araç ihtiyaçlarının, çok yönlü ve modüler bir çözümle karşılanabilmesi amacıyla tasarlandı. Modüler yapısı ve ölçüleri sayesinde farklı görevlerin gerektirdiği ekipman, silah sistemleri ve konfigürasyona kolaylıkla adapte edilebilen Ural platfomunun, kullanıcı isteklerine göre uyarlanmış versiyonları halen yurt içi ve yurt dışında pek çok görevde kullanılıyor.

ÜSTÜN HAREKET VE KORUMA ÖZELLİKLERİ

Özel kuvvetler tarafından icra edilen operasyonların ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan Ural Özel Harekat Aracı, üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra, yarım gövde zırhı, taban ve ateş duvarının zırhlı olması sayesinde, mürettebatına üst düzey balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı koruması sağlıyor.

Komutan ve sürücü dahil 5 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip araç, en zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek taktik mobilite performansı yakalarken, tavanında 12,7 milimetre, ön ve arka tarafa 7,62 milimetre silah takılabilme özelliğiyle derin keşif ve taktik akın görevleri için ideal bir çözüm sunuyor.

Ural SOV, 168 beygir motor ve 106 litre yakıt tankıyla görev yapıyor.

Demir yolu, deniz yolu, hava yolu ile taşınabilen aracın 6,4 ton ağırlığı bulunuyor.

Saatte 110 kilometre hıza çıkabilen Ural SOV, 600 kilometre harekat sığasına sahip.

Araç, isteğe bağlı olarak kendini kurtarma vinci, sis havanları, kamuflaj ışık sistemi, kızılötesi far gibi ekipmanlarla donatılabiliyor.