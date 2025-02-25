Turkcell'de 5G hazırlığı

Soru: Turkcell 5G için neler yapıyor, yatırımları ve çalışmaları nedir?

Turkcell olarak, 5G çalışmalarımıza uzun zaman önce başladık. Bu doğrultuda Temmuz 2022 itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın liderliğinde 5G teknolojisini ilk kez İstanbul Havalimanı'nda üç operatöre de servis verecek şekilde hizmete sunduk.

Geçtiğimiz nisan ayında da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde 5G Teknoloji Kampüsü'nü faaliyete açtık. Burada üstün fiber altyapımız üzerine inşa edilen 5G test ağıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İTÜ Ayazağa Yerleşkesi içinde hizmet veren, geleceğin teknolojilerinden biri olan otonom otobüsü de Turkcell 5G test altyapısıyla desteklemeye yönelik çalışmalarımız sürüyor.

5G'ye yönelik başka bir önemli çalışmamızı ise TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ekim ayında Adana'daki TEKNOFEST'teki standımızdan 800 kilometre kadar uzakta, Kocaeli'ndeki bir iş makinasını 5G teknolojisiyle kontrol ettik. Bu başarılı gösterim, 5G çalışmalarında kat ettiğimiz yolun ve yaptığımız yatırımların bir yansıması oldu.

Son olarak da şubat ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun, dört büyüklerin statlarına 5G şebekesi kurulacağını ve halka açık şekilde denemeler yapılacağını açıklamasının ardından yeni bir adım attık. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Turkcell tarafından kurulan baz istasyonları ile 20 Şubat'ta oynanan Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşmasında ilk 5G sinyalini verdik. 24 Şubat'taki Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında da 5G'ye uyumlu cihazlara sahip olan taraftarlar, Turkcell ile 5G'nin farkını deneyimleyebildiler. Böylece sporun coşkusunu ve teknolojinin hızını aynı anda yaşatmış olduk.

Bilindiği üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ise frekans tahsisi ve yetkilendirme ihalesini 2025'in ilk yarısında yapmayı hedeflediklerini, 2026 yılında 5G'ye geçeceğimizi duyurmuştu. Turkcell olarak, 5G uyumlu yeni baz istasyonu kurma çalışmalarımızın yanı sıra hali hazırda 4.5G'de sunduğumuz şebekelerin 5G'ye dönüşümüne yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 5G ile işletmelere yönelik Private (Özel) Şebekeler gibi kurumsal çözümler sunmayı da planlıyoruz. Tabii bunun yanında bireysel kullanıcıların da yararlanabileceği yüksek hızlı, düşük veri gecikmeli 5G şebekesini kuracağız. Bu hamlelerle Türkiye'nin dijitalleşmesindeki öncülüğümüzü, artan bir ivmeyle sürdüreceğiz.

5G'ye geçişin, ulusal düzeyde altyapı yatırımlarıyla ilgili olduğunu da vurgulamak isterim. 5G'nin yaygın fiber ihtiyacı ve mevcut imkânları değerlendirdiğimizde, bu konuda ortak altyapının daha önemli hale geleceğini düşünüyoruz.

Turkcell olarak bireyler ve kurumlar için yeni nesil mobil ağları, ilk ve öncü olarak sunmaya yönelik çalışmalarımız sürecek.