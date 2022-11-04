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Bilim-Teknoloji

Türkiye de alarma geçmişti! 23 tonluk dev Dünya'ya düştü

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülünü taşıyan Long March 5B roketinin Pasifik Okyanusu üzerinden atmosfere girerek yeryüzüne düştüğü açıklandı.

AA4 Kasım 2022 Cuma 15:45 - Güncelleme:
Türkiye de alarma geçmişti! 23 tonluk dev Dünya'ya düştü
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Çin'in Tiangong Uzay İstasyonuna son modülü taşımak üzere 31 Ekim'de fırlatılan roketi Dünya'ya düştü.

Paylaşımda, kontrolsüz düşüşün kesin lokasyonu için Çin otoritelerine başvurulması salık verildi.

Çin'in uzay istasyonuna yolladığı ikinci laboratuvar modülü olan Mıngtien, 31 Ekim'de "Long March 5B" taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Adı, Çincede "gökleri düşlemek" anlamına gelen 17,9 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapındaki modül, 23 tonluk roketle yörüngeye taşınmıştı.

Roket modülden ayrılmasının ardından Alçak Yer Yörüngesi'nde dünya çevresinde kontrolsüz şekilde hareket etmeye başlamıştı. Roketin hareketi ve atmosfere nereden gireceği dünyadaki farklı uzay ajansları ve kurumlar tarafından takip ediliyordu.

  • Pasifik Okyanusu
  • Long March 5B

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