Türkiye de yer alıyor! SAMP/T için sürpriz gelişme

Başkan Erdoğan tarafından kabul edilen İtalya Başbakanı Draghi, Fransa, İtalya, Türkiye işbirliği görüşmelerinin yeniden yapılacağını söyledi. Üç ülke hava savunma sistemi SAMP/T'yi devam ettirecek.

Avrupa Birliği (AB), NATO Zirvesi ve G7 Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalyan basınına yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan Türkiye, Fransa ve İtalya grubu arasındaki iş birliği daha sonra kesintiye uğradı. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik, yakın zamanda üç ülke bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

SAMP/T İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

NATO zirvesi, Türkiye açısından Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle önem kazandı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Fransa, İtalya ve Türkiye arasında üçlü grubun yeniden canlandırılacak olmasının bir süredir dondurulan SAMP/T hava savunma sistemini yeniden gündeme getirebileceği belirtiliyor. Türkiye, Fransa ve İtalya, 2017 senesinde Fransız-İtalyan konsorsiyumu EuroSam ile SAMP/T hava savunma sisteminin birlikte üretilmesini de içeren bir çalışma başlatmışlardı. NATO sistemlerine entegre edilebilen SAMP/T hava savunma sistemi için çalışma önemli bir aşamaya geldiği 2019 sonuna doğru Barış Pınarı Harekatı sonrası askıya alınmıştı.

10 SANİYE İÇİNDE 8 FÜZE

SAMP/T sistemi, bir lançerde 8 füze taşıyabiliyor. Hedef belirlendikten sonra 10 saniye içinde tüm füzeler ateşlenebiliyor. Arabel radarı ile 360 derece izleme yapan SAMP/T, 100 km mesafe ile 20 km yükseklikteki tehditlere karşı angajman yapıyor.