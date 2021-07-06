''Türkiye dünya liderliğine oynayacak'' deyip duyurdu: Nasıl ki Türk İHA'ları...

DHA 6 Temmuz 2021 Salı 14:54 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 14:57

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokolü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Varank, Türkiye'de son dönemde milyar doların üzerinde değerlemeye sahip şirketlerin ortaya çıktığını belirterek, "İnşallah biz spor alanında da gençlik alanında da verdiğimiz desteklerle yeni 'Turcorn'ları yakında görebileceğimizi düşünüyorum. Tabii bu kapsamda çalışan firmaları güçlendirmek ve motive etmek amacıyla da spor teknolojileri başlığı altında her yıl seçilecek 5 girişimciye 1 milyon liralık ödül vereceğiz" dedi.

'TÜRKİYE UÇAN ARABALARDA DÜNYA LİDERLİĞİNE OYNAYACAK'

Bakan Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri organizasyonu tekrar gündeme getirmek istediğini dile getirerek, "Her sene Türkiye'nin en büyük teleskobunun yer aldığı 2050 rakımlı Antalya Saklıkent'te bir Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz bu şenliğimizi bu sene ilk defa uluslararası bir statüye de getirmiş olacağız. 12-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 'Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği' ile gençlerimizi gökyüzünün büyüleyici ve ilham verici sırlarıyla tanıştıracağız" diye konuştu.

Bakan Varank, "Bakınız geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay 'Uçan araçlarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak' dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, akıllarınca bu sözle alay etmeye kalktılar. Ben buradan Cumhurbaşkanı yardımcımızın ifadesini gerçekten altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da biz bu başarı hikayelerini yazacağız. Bizim potansiyelimiz bunları yapmaya kadir, çünkü biz gençlerimize güveniyoruz" ifadelerinin kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU: TÜBİTAK'LA 1001 ÇAĞRI PROGRAMINA ÇIKILACAK

Bakan Kasapoğlu ise protokolle birlikte, spor araştırmaları alanında TÜBİTAK'la kapsamlı bir çağrı programına çıkılması ve spor alanında bireysel girişimciliğin desteklenmesi gibi Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan önemli çalışmalar yürütüleceğini belirterek, "Gençlik ve spor alanında yapılacak 1001 çağrı programının öncelikleri, ülke ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda katılımcı süreçler işletilerek belirlenecek. Program, yüzde 50 eş finansman modeliyle işleyecek ve proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçleri taraflarca yürütülecek" dedi.

'İTHAL SPOR MALZEMELERİ YERLİLEŞTİRİLECEK'

Spor ekipman üretiminin de projelerinden biri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Sporun istihdam boyutu, organizasyon boyutu, turizm boyutu, ekipman üretimi, sanayi boyutu var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte 'İthal Spor Malzemelerinin Yerlileştirilmesi Programı'nı yürütüyoruz. Bu anlamda modern pentatlon branşında kullanılan iki tip lazer silahı ve lazer hedef sisteminin prototip üretimlerini tamamladık. Dünyada sadece 2 ülke tarafından üretim ve ihracatı gerçekleştirilen bu ekipmana; yerli, milli ve yenilikçi yaklaşımla rakip oluyoruz" diye konuştu.