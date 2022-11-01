Türkiye göbek bağını kesti! Türk mühendislerin 'görünmezlik' formülü: Tespit edilmesi imkansız

Nanografi İş Geliştirme Direktörü Yunus Emre Deli, AA muhabirine, ileri malzeme teknolojilerindeki en büyük motivasyonlarının ithal ikame ürünler ortaya koymak olduğunu söyledi.

Türk savunma sanayisinde kullanılan ürünleri yerlileştirerek ithalatın önüne geçtiklerini belirten Deli, aynı zamanda ülkenin ihracat kalemlerine yeni ürünler eklediklerini bildirdi.

Deli, bu tür çabaların yoğunlaştığı en önemli alanlardan birinin ileri malzeme teknolojileri olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle silah sanayimizin kullandığı önemli bazı kaplamaları yerlileştirmiş olduk. Bunların başında termal kamerada görünmeyen, infrared (IR) kamuflaj özelliği bulunan ürünümüz geliyor. Bu savunma sanayisinde, yurt dışında da rüştünü kanıtlamış ürünlerde sıkça kullanılan çözümlerden biri. Bunu hem kendi savunma sanayimize sağlıyoruz hem de ihracat potansiyeli olan bir ürün olarak konumlandırdığımızı söyleyebilirim." dedi.

İnfrared kamuflajın, kaplandığı yüzeyleri infrared kameralarda görünmez hale getirdiği bilgisini veren Deli, "Dolayısıyla muharebe sahalarındaki sistemleriniz, termal özellikli, infrared arama özelliği bulunan sistemlerde kamufle olmuş oluyor. Haliyle bu kaplamayla doğrudan doğruya bir görünmezlik imkanı sunuyoruz." diye konuştu.



- "SİLAH ÜRETİCİLERİNİN İŞİ KOLAYLAŞACAK"



SAHA EXPO'da yeni bir ürün sergilediklerini vurgulayan Deli, şunları kaydetti:



"Silahların üzerinde yüksek performansa sahip bir ürün var. Bu ürün silahların üzerinde yıpranmayı ve çizilmeyi önleyen, yüksek korozyon dirençli bir kaplama. Bu konuda tümüyle ithalata bağımlıydık. Burada ithal ikameyi gerçekleştirerek ürünü yerlileştirdik. Bu ürünü yerli olarak kullanıcılara sunabileceğimizin müjdesini verebiliriz. Seramik kaplama olarak bilinen bu ürün, savunma sanayisinin tüm şartlarına uygun olarak, yıpranma ve aşınma testlerinden geçerek kendini kanıtladı, fiyat ve termin süreleriyle silah üreticilerimizin işini kolaylaştıracak bir ürün olacaktır."

Deli, ülkedeki ihtiyacı karşılama ve ihracat yapabilme hedefi doğrultusunda gündemlerine aldıkları bir diğer ürünün de "kuru film yağlayıcılar" olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinde dişli mekanizmalarında, aşınma riski bulunan ürünlerde kuru film yağlayıcıya çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Deli, ortaya koydukları çözümü savunma sanayisi ve ağır endüstriyle paylaşabilir noktaya geldiklerini bildirdi.

Yunus Emre Deli, Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket olarak 3 ana ürünü artık yerlileştirdiklerini, savunma sanayisinin kullanımına sunduklarını ve yeni ihracat ürünleri oluşturduklarını SAHA EXPO'da duyurduklarını sözlerine ekledi.