Türkiye harekete geçti! Kritik teknoloji için imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK SAGE ile Varzene Metal arasındaki protokolle ülkeye katma değeri yüksek, yerli ve yeni nesil alaşımlar kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "TÜBİTAK SAGE, ileri malzeme mühendisliğindeki önemli kabiliyetlerini sanayiye aktaracak. Varzene Metal de bu kabiliyetleri kullanarak, İzmir-Aliağa'daki tesislerinde ürettiği titanyum, nikel alaşımları, yüksek hız çeliği gibi malzemelerin yanına stratejik niteliğe sahip yeni nesil alaşımları ekleyecek." dedi.

TÜBİTAK SAGE ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) iştiraki Varzene Metal arasındaki stratejik niteliğe sahip yeni nesil alaşımları geliştirmeye yönelik protokolün imza töreni, TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde düzenlendi.

İmza töreninde, Bakan Varank'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ve Varzene Metal Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demirkaya hazır bulundu.

Varank, buradaki konuşmasında, havacılık, denizcilik ve uzay sanayisinde yaşanan gelişmelerle daha nitelikli malzemelere ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Teknolojinin gelişmesiyle beraber, farklı elementlerden ve kompozisyonlardan elde edilen yeni nesil alaşımlar, işte bu ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Örneğin, daha yüksek kapasitelere sahip uçak motorlarının geliştirilmesi, ısıya ve korozyona daha dayanıklı malzemeler sayesinde artık mümkün. Bu manada biz de Türkiye olarak, stratejik malzemeler olan yeni nesil alaşımların üretilmesi noktasında harekete geçtik." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin küresel bir aktör olduğuna dikkati çeken Varank, son dönemde savunma ve havacılık sanayisinde, ciro, yurt dışı satışlar, ürün ve teknoloji geliştirme harcamaları ve alınan yeni siparişlerde yukarı yönlü ivme olduğunu anlattı.

Varank, sektörün yurt dışı satış gelirlerinin geçen yıl 3 milyar doların üzerine çıktığını anımsatarak, "Alınan siparişler 8,5 milyar doları buldu. Sektörün cirosu, 2021 yılında 10 milyar doların üzerinde ancak buradaki ithalatı hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Şüphesiz daha çok çalışarak, Ar-Ge yaparak, 2 milyar doların üzerindeki ham madde ve ara malı ithalat rakamlarını aşağılara çekebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "SAVUNMA SANAYİSİNİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Bu kapsamda sevindirici gelişmelerin yaşandığını söyleyen Varank, savunma ve havacılıkta ürün ve teknoloji geliştirme harcamalarının geçen yıl 1,6 milyar doları yakaladığını bildirdi.

Varank, TÜBİTAK SAGE ile Varzene Metal arasındaki protokolün de savunma sanayisinin gücüne güç katacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, ülkemize katma değeri yüksek, yerli ve yeni nesil alaşımlar kazandırmak. TÜBİTAK SAGE bugüne kadar 'milli savunma için milli Ar-Ge' şiarıyla birçok ürün geliştirdi, birçok ilke imza attı. Geliştirdiği ilk seyir füzesi, ilk hassas güdüm kiti, ilk lazer güdüm kiti, ilk kanatlı güdüm kiti, ilk nüfuz edici bomba, ilk havadan havaya füze savunma sanayimizin gücüne güç kattı. Bu iş birliği ile de TÜBİTAK SAGE, ileri malzeme mühendisliğindeki önemli kabiliyetlerini sanayiye aktaracak. TEI'nin iştiraki olan Varzene Metal de bu kabiliyetleri kullanarak, İzmir-Aliağa'daki tesislerinde ürettiği titanyum, nikel alaşımları, yüksek hız çeliği gibi malzemelerin yanına stratejik niteliğe sahip yeni nesil alaşımları ekleyecek. Bu iki güzide kurumumuzun güçlerini birleştiriyoruz, bilgi birikimi ve tecrübelerini bir araya getiriyoruz. Türkiye, ihtiyacı olan stratejik niteliğe sahip yeni nesil alaşımları inşallah kısa süre içinde yerli ve milli olarak üretecektir. Ben kuruluşlarımızın bu işin altından başarıyla kalkacağına tüm samimiyetimle inanıyorum."

- "MALZEME VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNDE EKSİKSİZ OLMAYI AMAÇLIYORUZ"



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir de savunma sanayi sektörü için önemli bir iş birliğine gidildiğine işaret ederek, güçlü sanayi ve teknoloji altyapısı olmadan güçlü savunma sanayisinden bahsedilemeyeceğini vurguladı.

Kritik teknolojilerde yetkinlik sağlanmasının önemine değinen Demir, ülkenin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda yol haritalarının oluşturulduğunu hatırlattı.

Demir, yapılan tüm çalışmalarla, ihtiyaç duyulan tüm malzeme ve üretim teknolojilerinde eksiksiz yola devam etmeyi amaçladıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Altyapıda herhangi bir eksiğiniz varsa ürüne giden yolda bir yerde önünüzün tıkanması ve çok kritik bazı ürün ve malzemede yarı yolda bırakılmanız muhtemel. Biz bunu çok net görüp onun için hiçbir boşluk bırakmadan yolumuza devam etme azmindeyiz. Bugün de bu yönde attığımız bir adım var. Varzene'de bulunan mevcut kabiliyetleri bir adım ileri taşıyarak üretim ve malzeme teknolojilerinde yeni bir noktaya ulaşmış olacağız."

Bu çalışmalarda katkısı bulunan tüm paydaşlara teşekkür eden Demir, alaşım dövme, döküm, eklemeli imalat ve benzer alanlarda çalışmaların devam edeceğini ve bu alanda kabiliyetlerin artması için el birliğiyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ile Varzene Metal Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demirkaya, Yeni Nesil Alaşım Geliştirme İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.