Türkiye, ''Hyperloop'' teknolojisini gündemine aldı: En ileri ülkelerden biri olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnşallah hyperloop teknolojisinde, yeni nesil ulaştırma alanında da ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız." dedi.

Bakan Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl ilk defa TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Varank, stantları gezerek öğrencilerin yaptığı araçları inceledi ve yarışmayı takip etti. Öğrencilerin talepleri üzerine araçlara imza atan Varank, gençlerle sohbet etti.

Bakan Varank, gazetecilere, 5. nesil taşımacılık denilen hyperloopun, karada ses üstü hızlara çıkarak seyahat etme teknolojisini araştıran yeni bir alan olduğunu söyledi.

Tüm dünyada bu alanda firmaların, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin çalıştığını belirten Varank, böyle önemli bir hususu Türkiye olarak ıskalamanın kabul edilemeyeceğini, bu manada TEKNOFEST kapsamında bu sene ilk kez öğrencilere yönelik hyperloop yarışması düzenlediklerini dile getirdi.

Varank, hyperloop yarışları için çok ciddi bir altyapı kurduklarına dikkati çekerek, 208 metre uzunluğunda vakumlu tünellerle öğrencilerin geliştirdikleri araçları yarıştırdıklarını ifade etti.

Bu yarışmanın Türkiye'de ilk defa düzenlendiğine işaret eden Varank, "Avrupa'da, Amerika'da buna benzer etkinlikler yapılıyor, altyapılar kuruluyor. Şu anda Türkiye'de kurduğumuz bu altyapı, Avrupa'daki ve Amerika'daki benzerlerine yaklaşan hatta Avrupa'daki en iyi altyapılardan biri. Böyle bir yarışmayı düzenleyip geleceğin teknolojilerinde genç arkadaşlarımızın emek vermelerini, araştırma yapmalarını sağlamamız gerçekten bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici. Burada güzel bir sinerji oluşturduk." diye konuştu.

Varank, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), TCDD, BOTAŞ ve Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun yanı sıra özel sektörden birçok şirketin yarışlara destek verdiğini söyledi.

Yarışmanın düzenlenme amacına değinen Varank, "Bunu niye yapıyoruz? Gençlerimiz, öğrencilerimiz geleceğin teknolojilerine, geleceğin trendlerine aşina olsunlar ve o alanlarda çalışsınlar. Gelecekte Türkiye'nin başarı hikayesini bu arkadaşlarımız yazsınlar diye biz bu işleri yapıyoruz." dedi.

Gebze Yerleşkesi'nde kurulan altyapının sürekli orada tutulacağını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye'de hyperloop alanında araştırma yapmak isteyen hocalarımız, öğrencilerimiz, şirketlerimiz bu altyapıyı kullanabilecekler. Gençler için burada atölyeler oluşturacağız. İnşallah hyperloop teknolojisinde, yeni nesil ulaştırma alanında da ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız. Biz inanıyoruz ki gençlerde bu kabiliyet var, Türkiye'de bu kabiliyet var. Başarmamızın önünde hiçbir engel yok. İnşallah hep beraber bir olup bu sinerjiyi devam ettireceğiz."

- "TÜRK GENÇLİĞİ KENDİSİNE İMKAN VERİRSENİZ HER ŞEYİ BAŞARABİLİR"



TEKNOFEST etkinliklerinin Türkiye'nin her yerinde yarışmalarla devam ettiğini anımsatan Varank, 2018 yılında TEKNOFEST başladığında 5 bin takımın, 150 bin yarışmacının başvurduğunu ifade etti.

Varank, TEKNOFEST'e bu sene 40 farklı kategoride 150 bin takım, 600 bin yarışmacının başvurduğunu belirterek, "Türkiye'nin her yerinden 600 bin genci harekete geçirebildiğiniz bir etkinlikten bahsediyoruz. 2018'de tutuşturduğumuz meşalenin şu anda devasa bir teknoloji, yenilik, inovasyon ateşine dönüştüğünü görebiliyoruz. Bundan çok memnunuz." diye konuştu.

Bakan Varank, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST Karadeniz'e tüm vatandaşları davet etti.

Ödül töreni öncesi gençlere hitap eden Varank, burada yapılan çalışmaların yüksek teknolojili olduğunu, yarışmanın bu alanda çalışmak isteyen herkese katkı sağlayacağını vurguladı.

Varank, biraz önce tünel içinde araçları hareket eden gençlerin ağlamaya başladığını belirterek, "Bir genç, bir delikanlı aracı tünel içinde hareket etti diye niye ağlar? Bu gençlerimiz hani birileri Z kuşağı, X kuşağı ve Y kuşağı diye bölüyorlar ya bu gençlerimiz öyle bölünmeye karşı. Bu gençlerimiz, 'Bu ülkeye nasıl katkı sağlayabiliriz, nasıl insanlığa fayda sağlayabiliriz?' diye çalışıyorlar. Bu gayretlerinin neticesini aldıklarında da mutluluktan ağlıyorlar. Bunu başarabiliyorsak yaptığımız işi en doğru şekilde yapabiliyoruz demektir. Buradaki tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hiçbirimiz böyle bir performansı beklemiyorduk. Görüyoruz ki Türk gençliği kendisine imkan verirseniz her şeyi başarabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE HYPERLOOPTA EN İLERİ ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK"



Bugün tüm dünyanın insansız hava araçlarını konuştuğunu söyleyen Varank, şunları kaydetti:

"Yabancı basını tarayın her gün Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla ilgili haber çıkıyor mu? Çıkıyor. Ne diyorlar? 'Savaş konseptini değiştirdiler.' Gidiyorsunuz bakıyorsunuz o aracı geliştiren mühendislerin, teknisyenlerin orada çalışan arkadaşlarımızın yaş ortalaması 30'un altında. Biz TEKNOFEST gençliğine güveniyoruz, TEKNOFEST gençliğine inanıyoruz. Türkiye'nin yarınlarını, Türkiye'nin başarı hikayesini TEKNOFEST kuşağı en güzel şekilde yazacak. Biz de onlara yardımcı olacağız. Bu işte emeği geçenlere ve yarışmaya gelen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu altyapı Avrupa'daki en güzel altyapılardan biri oldu. Buradan Türkiye'ye ve dünyaya çağrı yapıyorum; hyperloop geliştirmeyle ilgili çalışmak istiyorsanız bundan sonra Türkiye'ye gelin, Gebze'ye gelin, TÜBİTAK'a gelin, bu altyapıyı kullanın. Biz size bu imkanları en güzel şekilde kullandıracağız. Atölyelerimizi de kuracağız. İnşallah Türkiye hyperloopta en ileri ülkelerden biri olacak."

Daha sonra Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve protokol üyeleri, yarışmaya katılan takımlara "en iyi takım", "jüri özel, "özel", "en iyi senaryo", "görsel tasarım", "teknoloji gösterim" ve "teknik tasarım" kategorilerinde ödüllerini verdi.

Bu ödülleri almaya hak kazanan takımlara verilecek 10'ar bin liralık ödül, Bakan Varank'ın talebi doğrultusunda 20'şer bin liraya çıkarıldı.

Yarışma, TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı, TÜBİTAK RUTE, TCDD, ERCİYAS, Yapı Merkezi, BOTAŞ, TENMAK, TÜRASAŞ ve Numesys destekleriyle bu yıl ilk kez düzenleniyor.

Yarışmada ilk 3 dereceyi alan takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.