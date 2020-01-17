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Bilim-Teknoloji

Türkiye için bir ilk! Türk mühendisler üretti!

Türk Mühendisler Türkiye’nin ilk yerli ve milli hava kirliliği ölçüm cihazını üretti.

IHA17.01.2020  12:08 - Güncelleme: 17.01.2020  12:08

Yaşam kalitemizi belirleyen en önemli faktörlerin başında, soluduğumuz havanın kalitesi geliyor. Günümüzde büyük şehirlerdeki hava kalitesi sıkça sorgulanırken Türk mühendisler Türkiye’de bir ilke imza attı.

Kendi enerjisini güneşten alıyor

Ülkemizin ilk yerli ve milli hava kirliliği ölçüm cihazı yaklaşık üç yıllık bir çalışma sonucunda üretildi. Kendi enerjisini güneşten alıyor, tak/çalıştır şeklinde çalışıyor ve ölçümlerini düzenli olarak bulut ortamına aktarıyor. Bu ölçümler bulutta analiz edilerek haritalara, grafiklere aktarılarak günlük/haftalık raporlar alınabiliyor. Ayrıca bu veri, modellenerek ileriye dönük tahminler de yapılabiliyor.

"Yurtdışında denendi"

Cihazı geliştiren Türk mühendis şunları dile getirdi: “Yaklaşık 2 yıldır Sultanahmet, Maslak, Sarıyer vb. alanlarda denemeler gerçekleştirip test sonuçları topluyoruz. Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nde benzeri cihazlar var. Emsalleriyle karşılaştırdığımızda maliyet ve kalite bakımından avantajlı durumdayız. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında çeşitli ülkelerde de sensörlerimiz denendi ve pilot çalışmalarda yer aldı. Unutmayalım ki hava kirliliği, sağlık kalitemizi düşürüyor ve gizli katil olarak kabul ediliyor. Bizde bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor, yaşadığımız çevrenin iyileştirilmesi için her gün çaba sarf ediyoruz ve sarf etmeye devam ediyoruz.” dedi.

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