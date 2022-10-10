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Bilim-Teknoloji

Türkiye için bir ilk! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, deniz haritalarında Türkçe isimleri olmayan önemli deniz altı oluşumlarının adlarının belirlenmesiyle büyük bir eksikliğin giderildiğini bildirdi. Denizler için yapılan bu isimlendirmenin ülke için ilk olduğuna dikkati çeken Öztürk, 'Vakfımızın buna öncülük etmesinin gururunu yaşıyoruz.' dedi.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 14:02 - Güncelleme:
Türkiye için bir ilk! Resmi Gazete'de yayımlandı
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TÜDAV'dan yapılan açıklamada, vakfın önerileriyle Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de bulunan bazı önemli deniz altı oluşumlarının Türkçe isimlerinin 8 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, buna göre Karadeniz'de Karaburun ve Boğaziçi Deniz Altı Kanyonları, Karasu Deniz Altı Kanyonu; Marmara Denizi'nde Marmara Çukurları; Ege Denizi'nde Büyük Anadolu Bankı, Batı Anadolu Bankı, Anadolu Bankı, Balıkçı Bankı, Yunus Bankı; Akdeniz'de Piri Reis Deniz Altı Dağları, Finike Deniz Altı Dağları, Sırrı Erinç Deniz Altı Platosu, Bilim Sığlığı ile Akdeniz Deniz Altı Dağı isimlerinin verildiği kaydedildi.

TÜRKİYE İÇİN BİR İLK!

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, deniz çalışmalarında, uluslararası deniz hukukunda büyük bir eksikliğin giderildiğini belirtti.

Denizler için yapılan bu isimlendirmenin ülke için ilk olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Vakfımızın buna öncülük etmesinin gururunu yaşıyoruz. Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulunun gündemine alınarak konunun neticelenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Türkçe
  • Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
  • Ege Denizi

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