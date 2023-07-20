İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9371
  • EURO
    30,2758
  • ALTIN
    1716.08
  • BIST100
    6626.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Türkiye ile BAE uzayda işbirliğine gidiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında teknoloji ve yatırım alanında imzalanan anlaşmalarla uzay ve yapay zeka dahil çeşitli konularda işbirliğine gidileceğini bildirdi.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 11:12 - Güncelleme:
Türkiye ile BAE uzayda işbirliğine gidiyor
ABONE OL

Kacır, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında gerçekleştirdiği BAE ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile yatırımcılara yönelik şeffaf bir yatırım ortamı için yasal bir zemin oluşturulduğunu belirten Kacır, karşılıklı yatırım ikliminin güçlendirilmesiyle ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınacağını söyledi.

Dijital Dönüşüm Alanındaki İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı imzalandığı bilgisini veren Kacır, bu mutabakatla iki ülkenin dijital dönüşüm ve dijital altyapı projelerinin geliştirilmesine imkan sağlanacağını ifade etti. Kacır, bu çalışmaların veri merkezi ve yapay zeka projelerine imza atılmasına da fırsat oluşturulacağını dile getirdi.

Ticari Amaçlar İçin Ortak Fırlatma Araçları Kabiliyetlerinin Gelişmesi Hususundaki Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını da anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"Bu mutabakatla gelişen uzay ekonomisinden iki ülkenin payının artırılması hedefleniyor. Bu sayede oluşacak stratejik işbirliği sayesinde ortak bir fırlatma üssü kurulması ve fırlatma aracı geliştirmesine yönelik imkanlar daha da artacak. Bu çalışma ve projelerle Türkiye ile BAE arasındaki ilişkiler en üst düzeyde devam edecek."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.