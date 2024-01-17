Türkiye nefesini tuttu, gözler 01.11'de! İlk Türk astronot uzaya çıkıyor

Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna odaklandı. Gezeravcı'nın içinde olacağı kapsül, bu gece saat 01.11'de uzaya fırlatılacak. Gezeravcı, 14 gün kalacağı Uzay İstasyonu'na 1.5 günde ulaşacak.

Türkiye, uzay alanında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Havasal şartlarda bir aksilik olmazsa ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giderek tarihe geçecek. Axiom Space'in Ax3 misyonu kapsamında görev yapacak olan Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan hareket edecek. Uzay istasyonuna yolculuk, SpaceX'in Crew Dragon kapsülüyle gerçekleştirilecek.

■ NASIL SEÇİLDİ: Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2023'te Alper Gezeravcı'nın asil uzay yolcusu olduğunu duyurdu. Gezeravcı yolculuk için ABD'de uzun bir eğitim aldı.

■ EKİPTE 4 KİŞİ VAR: Astronot Gezeravcı'nın bulunacağı uzay aracının içinde ABD ve İspanya'yı temsilen Mürettebat Komutanı Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden Pilot Walter Villadei yer alacak. Kapsüldeki diğer isim ise İsveç'ten Avrupa Uzay Ajansı'nı temsilen Marcus Wandt olacak.

■ TÜRK BAYRAĞI GÖTÜRECEK: Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecekler. Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak.

■ 13 DENEY YAPACAK: Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

■ YEMEKLERİ ÖNCEDEN GİTTİ: Nisan 2023'te astronotların beğendikleri yemek grupları tespit edildi. İlk numunelerin testleri NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirildi. Yenilecek yemekler astronotlardan çok önce kargo olarak oraya ulaştırıldı. İstasyona ulaşmak için kullanılacak "Crew Dragon" kapsülünün içinde yolculuk için yemek olacak.

■ ATASEVER DE UÇACAK: Misyonda 2 insanlı uçuş gerçekleştirilecek. İlki Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı, ikincisi ise Tuva Cihangir Atasever'in yılın ilk yarısında gerçekleştirmesi beklenen yörünge altı uçuşu olacak.

CUMA GÜNÜ 13.15'TE İSTASYONA KENETLENECEK

NASA, Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuğun programını açıkladı. Buna göre, bugün California'daki Emblem Akademisi için seferle ilgili eğitimsel uçuş içi etkinliği düzenlenecek, ardından NASA uçuş mühendislerince basın toplantısı yapılacak. Medya telekonferansı da bugün düzenlenecek.

Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Ax-3, mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edecek.

Söz konusu fırlatmanın lansmanı da aynı gün yapılacak. Ax-3'ün, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesinin ise 19 Ocak Cuma günü TSİ 13.15'te olması hedefleniyor. Ax-3'ün, istasyona yanaşması, ardından ambarın açılması ve mürettebatı karşılama programı düzenlenmesi planlanıyor.

FIRLATMA TÖRENİ BİRÇOK İLDEN İZLENEBİLECEK



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan heyet, Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye gitti. 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de yapılacak fırlatma töreni bugün saat 23.00'ten itibaren Ankara-Kızılay ile İstanbul-Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Taksim Meydanı ile Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlarda planetaryumlar oluşturuldu. Ayrıca TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri de yolculuğu anbean takip edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sırasında Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Erdoğan, uzay istasyonunda yürüteceği çalışmalar için başarı diledi ve "İlk Türk astronotumuzu; büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz" dedi.