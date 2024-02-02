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Bilim-Teknoloji

Türkiye nefesini tuttu! Tarihi uzay yolculuğu için beklenen an geldi

Tarihi uzay yolculuğu için Türkiye'de nefesler tutuldu. Gözler Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dönüşüne çevrildi. Konu hakkında Axiom Space'ten heyecanlandıran bir açıklama geldi.

2 Şubat 2024 Cuma 09:27 - Güncelleme:
Türkiye nefesini tuttu! Tarihi uzay yolculuğu için beklenen an geldi
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan(ISS) ayrılacağı saat belli oldu. Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, ekibin Türkiye saati ile 17.50'de istasyondan ayrılacağı belirtildi.

Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi. Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek. Kapsülün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

19 Ocak'ta 36 saat süren uzay yolculuğuna başlayan Alper Gezeravcı'nın ilk sözü, "İstikbal göklerdedir" oldu. "Türkiye'nin ilk astronotu" olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştıktan sonra bilimsel çalışmalarına başladı. Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak saat 13.15'te alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan ISS'e kenetlendi.

DENEYLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Alper Gezeravcı'ya 14 günlük yoğun bir program hazırlandı. Türk Uzay Bilim Misyonu programı kapsamında deneylere başladı. Gezeravcı, ISS'de Türkiye'nin birçok alanda bilimsel çalışmalarına katkı sunacak 13 deney gerçekleştirdi.

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