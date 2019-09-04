Türkiye Su-35 alacak mı? Rusya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuk olduğu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İşte İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları:

"F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarından biriyiz.

Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir. Rusya ile görüşmelerin çok başındayız. Ortaklık ve farklı konularda uzun uzun konuşmamız gerekiyor.

ABD'nin S-400 ile ilgili argümanlarını tartışmak istedik. ABD tarafın bir türlü bu konuları tartışmaya yanaşmadı.

Batılı ortaklarımızla Hava Savunma alanında çalışma noktasında istekliyiz, kapılarımızı kapatmadık.

F-35 konusunda şuan top ABD'de, Türkiye ve ABD sorunun çözülmesi yönünde istekli.

S-400 bu yıl sonunda aslında hazır olacak. Eğitim ve diğer faaliyetler sonlandığında Haziran ayında tam kapasite hazır olacak.

Türkiye için hava ve füze savunma sistemi bangır bangır bağırarak gelen bir ihtiyaç. HSS alımı TSK'nın bütün organları tarafından yıllardır isteniyor.

HSS ya da S-400 gerekli mi diye TSK'ya sorarsanız size verecekleri cevap şaka mı yapıyorsunuz olacaktır.

F-35 projesinde Türk firmalarının yerine firma bulabilmek için ABD 500-600 milyon dolar tutarında para harcayacak. bunun sonucunda uçak başına ek 8 milyon dolar ek maliyet geliyor.

Milli Muharip Uçak için çalışmaları hızlandırdık. Rüzgar testlerine başladık.

'RUSYA VE TÜRKİYE, SU-35 İLE SU-57'NİN OLASI SEVKİYATINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI'

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin henüz Su-57 savaş uçağını satın almak için bir talepte bulunmadığını belirtti. Şugayev, Su-57 ve Su-35'lerin olası sevkiyatı ile ilgili görüşmelerin başladığını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, gazetecilere açıklama yapan Şugayev, "Su-57 konusunda henüz bir talepte bulunulmadı. Bu doğrultuda sözleşmeye yönelik bir görüşme olduğunu söylemek için henüz erken" dedi.