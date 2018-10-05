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Türkiye yapay zekaya hazırlanıyor

İTÜ Rektörü Karaca, “Yapay zeka ve büyük verideki potansiyelimizin fotoğrafının çekilmesi lazım. Burada dünyayı yakalamak için kapsamlı bir rapor hazırlanacak” dedi.

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Türkiye, dünyanın gündeminde olan yapay zeka, kodlama ve büyük veri için harekete geçmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin içinde yer alan Dijital Dönüşüm Ofisi’ni de destekleyecek bu çalışmalar üniversiteleri de harekete geçirdi. Türkiye’nin yapay zeka ve büyük veri noktasındaki fotoğrafı çekilirken, insan kaynağı potansiyeli ve izlenmesi gereken yol haritası da hazırlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Türkiye’nin hazırlandığı yapay zeka ve büyük veri işleme hakkında bir grup gazeteciye değerlendirmede bulundu.
 
DÜNYAYI YAKALAYACAĞIZ
 
Türkiye’deki yapay zeka ve büyük veri röntgenini çekmek için çalıştıklarını belirten Karaca, “Yapay zeka ve büyük veri alanında insan potansiyelimiz nedir? Bu konuda yapılacak stratejik hamleler, alınacak temel kararlar nedir? İşte atılacak adımlar için bunun fotoğrafının çekilmesi lazım. Dünyayı yakalamak için kapsamlı bir rapor hazırlanacak” dedi.
 
Algoritma geliştiren yerli firmalarımız var
 
İTÜ ARI Teknokent’te algoritma geliştiren firmalar bulunduğuna dikkat çeken Karaca, Google, SAP gibi dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinin bu firmalarla görüştüğünü belirtti. Karaca, bu alandaki şirketlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu yerli şirketlerimizi muhafaza etmek için satın alamıyorsak bile ortak projelerle, işbirlikleriyle desteklenmesini sağlamalıyız” dedi. 
 
İşimizi kaybedecek miyiz?
 
Yapay zekayla robotların insanların yerini alacağının da sıklıkla ifade edildiğini söyleyen Karaca, “Olacak olan tam da bu değil. Aslında işi kaybedenler ağırlıklı olarak nitelikli elemanlar olacak, ara elemanlar değil” dedi.
 
(Akşam)

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