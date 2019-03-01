Türkiye, “yazılım geliştiricisi sayısı artışında” Avrupa birincisi oldu

Avrupa’nın en önemli girişim sermayesi Atomico’nun hazırladığı 2018 raporuna göre Türkiye, “yazılım geliştiricisi sayısı artışında” 16.5’lik artışla Avrupa birincisi oldu.

Atomico’nun hazırladığı rapora göre 2018 yılında profesyonel geliştiriciler için en hızlı büyüyen ülke yüzde 16.5 ile Türkiye oldu. Raporda Türkiye’nin ardından en hızlı büyüyen ülkeler yüzde 15.1 ile İspanya, yüzde 10.6 ile Rusya ve Romanya oldu.

Raporda, “Avrupa'nın profesyonel geliştirici havuzu, bölgedeki 200 binden fazla geliştiriciye eşdeğer olarak yıllık bazda ortalama yüzde 4,2 oranında büyümüştür. Ancak, bu büyüme oranı, yıllık büyüme oranlarının yüzde 10'dan fazla olduğu Türkiye, İspanya veya Romanya gibi bazı ülkelerde ortalamanın çok üzerinde oldu.” denildi.