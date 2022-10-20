Türkiye'de bir ilk oldu: Milli gemiler dijital haberleşecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ (KoçSavunma) ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK BİLGEM), su altı ve üstünü kesintisiz ve dijital olarak bağlayan bir projeyi hayata geçiriyor.

Su altı haberleşmesinde dijitalleşmeyi farklı bir platforma taşıyan "Yeni Nesil Dijital Sualtı Telefonu"nun (D-Satel), Türk savunma sanayisinin önemli kilometre taşlarından biri olan MİLGEM 6, 7 ve 8 gemilerinden başlayarak Türk tipi fırkateynlerde (TF-2000) ve sonrasında tüm yeni gemilerde devreye alınması bekleniyor.

KoçSavunma ve TÜBİTAK BİLGEM arasındaki mutabakatla belirlenen iş paylaşımı çerçevesinde KoçSavunma, transdüserlerin geliştirilmesi, mekanik tasarım, entegre lojistik destek, garanti, bakım, yedek parça temini, pazarlama ve satış konularıyla birlikte teknoloji geliştirme maliyetlerini karşılayacak. TÜBİTAK BİLGEM ise bu süre içinde ana ünitenin yazılım ve donanım bileşenlerini geliştirecek. Böylece ilk ürünün, test faaliyetleri de dahil 2 yıl içinde kullanıma hazır hale getirilmesi öngörülüyor.

D-Satel Projesi, iş modeliyle de dikkati çekiyor. Ürün, KoçSavunma markasıyla piyasaya sunulacak, TÜBİTAK BİLGEM'e her bir satış için hizmet ve lisans ödemesi yapılacak. KoçSavunma, D-Satel'in üretimini gerçekleştireceği gibi bu ürünlerin hem yurt içi hem de küresel ölçekte pazarlanması ve satış sonrası hizmetlerini yerine getirecek.

- "YERLİ VE MİLLİ DURUŞU GÜÇLENDİREN BİR TEKNOLOJİ"

TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Ali Görçin, su üstü gemileri ve Reis sınıfı denizaltılar için su altı telefonu geliştirme faaliyetlerinden edinilen tecrübe ve bilgi birikiminin küresel ölçekte rekabet edebilen yerli ve milli bir dijital sualtı telefonuna dönüşmesinin, savunma ürünlerinin yerli ve milli karakteri açısından güçlü bir potansiyel ifade ettiğini söyledi.

Türk savunma sanayisinin uluslararası pazarlarda rekabeti için önemli bir koz oluşturan D-Satel'in, geleceğin dijital harp teknolojileri alanında dünya standartlarını karşılarken aynı zamanda yerli ve milli duruşu güçlendiren bir teknoloji olarak kritik görevler üstleneceğini vurgulayan Görçin, hem ürün geliştirme hem satış ve ihracat hem de satış sonrası hizmetleri kapsayan bu tür iş birliklerinin Türk savunma sanayisi içinde doğru tasarlanmış iş modellerini de cesaretlendireceğini bildirdi.

- "MEVCUT SİSTEMLERE ENTEGRE ÇALIŞABİLİYOR"

KoçSavunma Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Tekinkaya da savunma sanayisindeki dijital dönüşüme ivme kazandıran D-Satel Projesi'nin, savunmanın gündemini oluşturan yeni harekat şartları, daha hızlı ve esnek haberleşmeye duyulan acil gereksinimler doğrultusunda gündeme geldiğini anlattı.

Tekinkaya, "Ses ve mors kodlarıyla yapılan mevcut su altı telefonu haberleşme yeteneklerinin yanı sıra kısa kodlu mesajlaşmaya imkan veren çeşitli sayısal protokolleri kullanma ihtiyacı, bugün su altı haberleşmesinin dijital platformlara taşınmasını giderek hızlandırıyor. TÜBİTAK BİLGEM ve KoçSavunma'nın iş birliğiyle geliştireceği Dijital Sualtı Telefonu teknolojisi, dijital iletişim yeteneklerinin ötesinde geriye dönük uyumluluk özelliğiyle mevcut sistemlere entegre çalışabiliyor. Bu, yerli ve milli iletişim platformlarında bütünselliği sağlamak ve ekonomik değerler itibarıyla savunmaya büyük bir avantaj sunuyor." dedi.