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Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen Kaplan MT, testlerden başarıyla geçti: İlk sipariş için gün sayıyor

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT, Endonezya'daki kalifikasyon testlerinden başarıyla geçerek seri üretime hazır hale geldi. KAPLAN (Harimau) MT tankının test sonuçlarından memnun olan Endonezya ordusunun kısa bir süre içerisinde ilk siparişi vermesi bekleniyor.

  • star.com.tr
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İlk sözleşmede 44 adet orta sınıf KAPLAN (Harimau) MT tankının sipariş edilmesi bekleniyor.
 
Prototipi ilk kez geçen yılın mayıs ayındaki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen Kaplan MT, 5 Ekim'deki Ulusal Silahlı Kuvvetleri Günü resmi geçidinde Endonezya halkının karşısına çıktı.
 
 
Endonezya'da bir dizi teste tabi tutulan Kaplan MT, proje başında ortaya konan gereksinimleri karşıladığını ve hizmet vermeye hazır olduğunu kullanıcısına gösterdi.
 
Kalifikasyon testleri, "dayanıklılık testleri" ve "atış testleri" olmak üzere iki grupta gerçekleştirildi. Kaplan MT'yi, Endonezya'nın zorlu koşullarında sınayan dayanıklılık testleri, 6-16 Ağustos'ta Java Adası'nda yapıldı. Testlerde, adanın batı bölümünde, farklı arazi ve iklim koşullarını kapsayan yaklaşık 2 bin kilometrelik bir rota kullanıldı.
 
Atış testleri ise 25-27 Ağustos'ta, Bandung'da gerçekleştirildi. Kaplan MT, hareket halindeyken yine hareketli hedefleri tam isabetle vurarak etkinliğini gösterdi.
 
Kalifikasyon testlerinde, Endonezya Savunma Bakanlığı ve Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri hazır bulundu. FNSS personeli de testlerde PT Pindad personeline destek verdi.
 
Kaplan MT, kalifikasyon testleri öncesinde, temmuz ayında, tam ölçekli mayın prototipiyle mayın testlerini başarıyla tamamlamıştı.
 
Kalifikasyon testlerinin de geçilmesiyle Kaplan MT, seri üretime hazır hale geldi.

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