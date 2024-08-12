Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın düzenlendiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret eden Kacır, araçların garajlarını gezerek, yarışmacılardan bilgi aldı.

Daha sonra piste geçen Kacır, yarışmaya katılan 10 aracı tek tek startını verdi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da ağustos ayında Türkiye'nin her yanında TEKNOFEST rüzgarının esmeye başladığını belirtti.

Her yıl yüzbinlerce gencin katılımıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinliğe hep birlikte imza attıklarını kaydeden Kacır, dünyanın en büyük festivali TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nin, 2018 yılından bu yana gerçekleştirildiğini anımsattı.

- "30 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDÜL VE 50 MİLYON LİRADAN FAZLA TEKNİK DESTEK SUNUYORUZ"



Kacır, TEKNOFEST kapsamında 100'den fazla paydaşla birlikte teknoloji yarışmalarında 100 binlerce genci Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna dahil olmasını sağladıklarına işaret ederek, "Bu yıl da TEKNOFEST'te hep birlikte yeni rekorlara imza attık. 49 yarışmamıza, 81 şehrimizin tümünden ve 96 ülkeden 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz başvurdu. Yarışmacı takımlara TEKNOFEST'te 30 milyon liradan fazla ödül ve 50 milyon liradan fazla teknik destek sunuyoruz. TEKNOFEST yarışmaları, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini yükseltecek teknolojik girişimcilerinin yetişmesinde, milli teknoloji hamlesinin öncü kurumlarında ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağının gelişmesinde çok önemli bir rol oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Bugün startını verdikleri yarışmaya değinen Kacır, şunları söyledi:

"Elektromobil ve hidromobil yarışmalarımızla özellikle mobilite teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve bunları sadece teoride değil, pratik uygulamalarda da tecrübe eden insan kaynağı yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu yarışmalara katılanlar, şimdi teknolojik girişimlerini kurdular ve Türkiye'nin milli teknoloji yolculuğuna güç veriyorlar. Bu yıl elektromobil, hidromobil ve liseler arası elektrikli araç yarışmamıza toplam 600'den fazla takımımız katıldı ve bu takımlardan 73'ü finallere yükselmeye hak kazandı. Burada 73 takımımızda, 1000'e yakın arkadaşımızla TÜBİTAK araştırma merkezi kampüsündeyiz. İnanıyoruz ki bu takımlardan yetişen gençlerimiz, işte TÜBİTAK araştırma enstitülerinde, milli teknoloji hamlesinin öncü müesseselerinde, savunma sanayimizin yıldız kuruluşlarında ve elbette kendi kurdukları teknoloji girişimlerinde, Türkiye'nin geleceğe yolculuğuna öncülük ediyor olacaklar."

- "TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE ÇOK ÖNEMLİ KAZANIMLAR GETİRECEK"



Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarının, geçen hafta Bilişim Vadisi'nde Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'yla başladığını anımsatan Kacır, bu yarışmanın yapay zeka temelli bir yarışma olduğunu, özellikle gelecek dönem hayata geçirmeyi hedefledikleri "Türkçe Büyük Dil Modeli" projesinde insan kaynağının gelişimine çok önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

Kacır, gelecek dönemde İstanbul'da, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Isparta, Aksaray, Erzurum, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin'de düzenleyecekleri yarışmaları hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Türkiye'nin 11 şehrinde önümüzdeki 2 ay boyunca düzenleyeceğimiz yarışmalar, Türkiye'nin geleceğine çok önemli kazanımlar getirecek, gençlerimizin yetişmesine ve bizimle buluşmasına imkan tanıyacak. TEKNOFEST rüzgarı her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu'nun dört bir yanında kuvvetli bir şekilde esecek ve inşallah TEKNOFEST Adana 2-6 Ekim tarihlerinde, bu rüzgarın zirveye taşındığı sahne olacak. Ben şimdiden yarışmalara katılan bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Onlara destek olan kıymetli akademisyenlerimiz, öğretmenlerimizi her zaman gençlerimizle birlikte olan çok değerli ailelerini ve bütün bu yarışmalarına öncülük eden, başta Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımız olmak üzere, tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. TEKNOFEST 2024 ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. "

- "YENİ MARKA YATIRIMLARINI TÜRKİYE'YE ÇEKMEYİ AMAÇLIYORUZ"



Bir gazetecinin, "Otomotiv firmaları Türkiye'ye yoğun ilgi gösteriyor, TEKNOFEST'lerden çıkan sonuçlar, gençlerin istihdamı noktasında da katkı sağlayacak mı?" sorusu üzerine Kacır, Türkiye'nin otomotiv sektörünün iddialı ve öncü ülkelerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin Avrupa'nın üçüncü büyük otomotivi üreticisi, Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi olduğunu hatırlattı.

Özellikle yeni nesil otomotivde, Avrupa'da ve bölgede lider ülke olmayı amaçladıklarına işaret eden Kacır, "Bunun için de mevcut üreticilerimizin yatırımlarını yeni nesil araçlara yönelik olarak gerçekleştirmelerini hem de yeni marka yatırımlarını Türkiye'ye çekmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Kacır, Togg'un, yeni nesil araç teknolojileri konusunda attıkları en kıymetli, en önemli adım olduğunu vurgulayarak, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'yi yatırım için seçmesinin, gerçekten ülkenin bu alandaki imkan ve kabiliyetlerini ve yatırımcılara sunduğu fırsatı en somut şekilde gösteren bir başka hadise olduğunu anlattı.

"İnşallah önümüzdeki dönemde, Türkiye'deki mevcut 8 küresel marka, üretim yapmakta olan toplam 13 marka ve bu alanda küresel çapta öncü yeni markalarla Türkiye bu yolculuğa devam edecek." diyen Kacır, Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu çok önemli avantajların bulunduğuna değindi.

Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye sahip olduğu eşsiz konumuyla Gümrük Birliği üyesi bir ülke olarak, 23 farklı ülkede imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarıyla yatırımcılara 1 milyarın üzerinde bir nüfusa erişme imkanı sunuyor ama zannediyorum; sahip olduğumuz en kıymetli unsur, genç, dinamik, çalışkan insan kaynağımız. İşte bu yarışmalar, bu unsurun harekete geçmesi, bu potansiyelin kıymete, değere dönüşmesi adına çok önemli, çok anlamlı. İşte TEKNOFEST yarışmalarında ben buradaki yarışmacı takımlarımızla konuştuğumuzda şunu görüyorum; bir önceki yıl başarılı olan takımlarda yetişen gençlerimiz bu yıl artık kendi girişimlerini kurmuşlar ve ekosistemde girişimci şapkasıyla yollarına devam ediyorlar. Ümit ediyorum ki; önümüzdeki dönemde hem tekno girişimcilerimiz bu yarışmalardan yetişmeye devam edecek hem de Türkiye'yi yatırım için tercih eden markalar, işte burada en iyi şekilde yetişen gençlerimizle buluşma imkanı bulacaklar."

Kacır'a, ziyaretinde TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da eşlik etti.