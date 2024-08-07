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Bilim-Teknoloji

Türkiye'den 2,2 milyar liralık uzay keşfi hedefi... 10 yılda 146 katına çıktı

Türkiye, 'uzayın keşfi ve kullanımı' için yapılan AR-GE harcamalarını 10 yılda 146 katına çıkardı. Bu yıl da söz konusu alandaki AR-GE harcamalarının 2,2 milyar lirayı aşması bekleniyor.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
Türkiye'den 2,2 milyar liralık uzay keşfi hedefi... 10 yılda 146 katına çıktı
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Türkiye'de "uzayın keşfi ve kullanımı" alanında yapılan AR-GE harcamaları, 10 yılda yaklaşık 146 katına çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de AR-GE faaliyetleri için yapılan harcamalar 10 yılda 13 kat arttı

Buna göre, 2013'te bu alana 6,9 milyar lira harcama yapılırken, geçen yıl bu tutar 98,7 milyar lira seviyesine ulaştı.

AR-GE çalışmalarının alt dalları incelendiğinde, "uzayın keşfi ve kullanımı" alanına yapılan harcamaların 10 yılda yaklaşık 146 katına çıktığı belirlendi.

Söz konusu alanda Türkiye merkezi yönetim bütçesinden 2013'te yapılan harcamalar 9 milyon 151 bin 470 lira iken, geçen yıl 1 milyar 334 milyon 549 bin 952 liraya yükseldi.

Uzayın keşfi ve kullanımı için yapılan harcamaların toplam ödenek içerisindeki oranı da geçen yıl yüzde 1,4'e ulaştı.

Bu yıl da söz konusu alandaki AR-GE harcamalarının 2,2 milyar lirayı aşması bekleniyor.

- EĞİTİM VE TARIMDA DA AR-GE HARCAMALARI ARTTI

Tarım alanında AR-GE çalışmalarına ayrılan bütçede de son yıllarda artış yaşadı.

Buna göre, 2013'te bu alan için yapılan harcamalar 127 milyon 815 bin 898 lira iken, geçen yıl 3 milyar 850 milyon 76 bin 692 liraya ulaştı. Böylece söz konusu alana ayrılan ödenek 10 yılda 30 katına çıktı.

Eğitimde 2013 yılında yapılan AR-GE harcaması 60 milyon 197 bin 995 lira olurken, bu tutar geçen yıl 2 milyar 942 milyon 61 bin 277 liraya yükseldi. Söz konusu alanda yapılan AR-GE harcaması da yaklaşık 49 katına çıkmış oldu.

"Kültür, eğlence, din ve kitle iletişim" alanında da AR-GE bütçesinin önemli ölçüde arttığı görüldü. Söz konusu alanda 2013'te 1 milyon 842 bin 407 lira, geçen yıl 32 milyon 756 bin 433 lira harcama yapıldı. Böylece, bu alandaki AR-GE harcaması 18 katına çıktı.

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