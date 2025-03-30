Türkiye, Antarktika'da kurulacak Kutup Araştırmaları Üssü ile Beyaz Kıta'daki araştırmalarına yeni bir boyut katacak.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"nden derlediği bilgiye göre, sanayi ve teknoloji diplomasisinin, ülkelerin küresel rekabet gücünü artırmada büyük önemi bulunuyor.

Türkiye'nin sanayi ve teknolojiye dayalı dış ilişkilerini güçlendirmesi, küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artırıyor. Sanayi ve teknoloji diplomasi politikaları, özellikle 4. sanayi devrimi ve ikiz dönüşüme adapte olma çabalarında büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2017'den itibaren yürütülen kutup araştırmaları da bilim insanlarının araştırmalarına öncü oluyor. Bu çalışmalar, ulusal çapta kutup bölgeleri farkındalığı oluşturuyor ve uluslararası arenada Türkiye'nin temsiliyetini güçlendiriyor.

- ANTARKTİKA'YA 10. SEFER DÜZENLENECEK

Türkiye'nin Beyaz Kıta'da "Antarktika Kutup Araştırmaları Üssü" kurması için Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı ve Antarktika Çevre Koruma Komitesine üs tasarımı ve kapsamlı ÇED raporu taslağı sunuldu ve süreç olumlu tamamlandı.

Azami 50 kişi kapasiteli, 3 ana bölümden oluşan Antarktika Kutup Araştırmaları Üssü'nün, yenilenebilir enerji kaynaklarını öncelikli olarak kullanan bir sistemle tasarlanması ve modüler yapısıyla hızlı şekilde inşa edilmesi planlanıyor.

Türkiye, 2025-2026 döneminde Antarktika'ya 10. seferini gerçekleştirecek.

Öte yandan, Bakanlık öncülüğünde, kutup çalışmalarını takip etmek, ulusal stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu tesis edilecek.