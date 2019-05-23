Türkiye'den davet alan tek girişim Kobaküs oldu!

Kobaküs ülkemizi 3-5 Haziran tarihleri arasında Amsterdam’da temsil ederek son 3’e girmek için rakipleri ile yarışacak. 4 Haziran’da yarı final sunumu yapacak olan Kobaküs ekibi, son 3’e kalması halinde 5 Haziran’da final sunumu yaparak ülkemizi temsil etme hakkına sahip olacak.

Money20/20, ödemeler, FinTech ve finansal hizmetler ekosisteminin, tüketicilerin ve işletmelerin parayı yönetme, harcama ve borç verme alanlarında yıkıcı şekilleri oluşturmak ve keşfetmek için bir araya geldiği bir organizasyon olduğuda bilinmekte.

C-Level yöneticilerin, tanınmış konuşmacıların, dünyanın her yerinden inovasyon liderlerinin paranın geleceğini değiştirmek için bir araya geldikleri küresel bir etkinlik olan Money 20/20 etkinliğinin Startup Academy etabına her sene başvuran binlerce girişim arasından az sayıda girişim davet ediliyor. Davet edilen bu girişimler etkinlikte kendilerini dünyanın birçok yerinden gelen finansal kuruluşlara, yatırımcılara ve diğer firmalara tanıtma fırsatı da bulmakta.

TÜRKİYE'DEN DAVET ALAN TEK GİRİŞİM!

Kobaküs’te bu kapsamda Money 20/20 2019 etkinliğine Türkiye'den davet alan tek girişim olmayı başardı. Kobaküs bu başarısı ile 3-5 Haziran 2019 tarihleri arasında Amsterdam’da düzenlenecek Money 20/20 etkinliğinde hem hizmet ve çözümlerini tanıtacak hem de ülkemizi temsil ederek global arenaya açılmanın ilk adımını atmış olacak.

KOBAKÜS NE YAPAR?

Tek bir platform üzerinden Türkiye’deki tüm bankalarla entegre olup güncel finans takibi, anlık raporlama, anlık banka hesap hareketleri ve cari hesap takibi gibi özellikler sunan Kobaküs’ün 300’ün üzerinde aktif büyük kurumsal müşterisi bulunmakta. SAP, LOGO, Oracle, E-Mor gibi ERP sistemlerine tam entegrasyon özelliği mevcut olan Kobaküs, entegrasyonlarla birlikte kullanıcılarına yüksek oranda zaman ve maddi tasarruf sağlamayı vaad ediyor. Örneğin, birden çok bankayla çalışan bir şirket Kobaküs üzerinden tüm hesaplarını tek ekranda görüyor ve bu verileri ERP sistemine aktararak otomatik muhasebe yapıyor.

Startup hayatına 400 bin dolar yatırım alarak başlayan Kobaküs, Webrazzi Arena 2018’de 1. olarak büyük bir başarıya imza attı. Buna ek olarak Zemin İstanbul ve İTÜ Çekirdek kuluçka merkezlerinden mezun olan Kobaküs, İTÜ BigBang finalinde Turkcell, KoçFinans ve Agito’dan 220 bin TL hibe ödülü kazanmıştır. Asseco firmasıyla iş ortaklığı anlaşması yapan Kobaküs, Asseco ile beraber açık bankacılık uygulamaları geliştirmeye başladı.

Şimdiye kadar ülkemizde birçok ödüle layık görülen Kobaküs, Amsterdam’da yeni projesini ilk kez duyurarak kamuoyu ile paylaşmış olacak. Kobaküs'ün bu projeyle birlikte global pazara açılması ve Plaid, Figo, Token.io, Salt Edge gibi global oyuncularla iş birliği yapacağı da gelen bilgiler arasında. Bu gelişmeler neticesinde Kobaküs, global fintechlere Türkiye pazarı için altyapıda sağlayacak.