Türkiye, IDEF 2025'te sergilenen tayfun Blok 4 füzesi ile stratejik menzil dışı caydırıcılık doktrinine geçti.
Tayfun Blok 4 hipersonik balistik füzesi, ilk kez Uluslararası Savunma Fuarı'nda tanıtıldı.Roketsan tarafından üretilen Tayfun Blok 4, Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini de bir üst noktaya taşıdı.
Roketsan'ın açıklamasına göre Tayfun Blok 4 hipersonik balistik füzesi, şu hedef türlerini vurabiliyor:
Hava Savunma Füze Sistemleri
Yumuşak, Zırhlı ve Zırhsız Silah Sistemleri
Komuta Kontrol Merkezleri
Askeri Uçak Hangarları
Kritik Askeri Tesisler
Stratejik Hedefler
Türkiye'nin uluslararası alanda caydırıcılığını pekiştiren Tayfun Blok 4, yerli ve milli savunma sanayiinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.