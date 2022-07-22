Türkiye'den önemli hamle! Dünyanın kara kutusunu takibe aldık

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Oğuz Selbesoğlu, AA muhabirine, Antarktika'da temel amaçlarının küresel iklim değişikliğini belirleyerek, onun etkilerini gözlemlemek olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Antarktika'da birçok çalışma yaptıklarını belirten Selbesoğlu, "Çalışmalarımızdan bir tanesi ise atmosferdeki partikül maddeleri gözlemlemekti. Belarus Bilimler Akademisi ile 2021 yılında yaptığımız projeyle 6'ncı Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde ilk gözlemlerimizi yaptık. Gözlemlerimizi yerden güneş fotometresi ve albedometre cihazlarını kullanarak yaptık." diye konuştu.

Selbesoğlu, Belarus ile yapılan ortak çalışmaya Antarktika'nın hem doğusu hem de batısından gözlemler yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Atmosfer ölçüm cihazı orada sabit bir cihaz değil. Antarktika'ya dönemsel sefere gittiğimiz için 6'ncı Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde bir aylık bir gözlem yaptık. Burada kalıcı istasyonumuzun kurulmasıyla birlikte gözlemlerimiz daha uzun süreli olacak. Şu anda dönemsel veriler elde ettik. Bir ay boyunca atmosferdeki partikül maddeleri, aerosol optik derinlikleri, albedo değerlerini inceledik. Bunun yanında radyatif dengenin takibini de yaptık. Atmosfer gözlemlerinde bazı şartların olması gerektiğinden bulutluluk oranını az, güneşin de görülmesi gerekiyor. Biz bir haftalık dönemde güneşi görerek gözlem yaptık. Bu verilerin daha sağlıklı olması için yıldan yıla gözlem yapıp mukayeseye devam edeceğiz. Türkiye adına Antarktika'da atmosferdeki partikül maddeleri gözlemek önemli bir çalışma."

- "KARBON EMİSYONLARININ BIRAKTIĞI ZARARI TAKİP EDEBİLİRİZ"

Bu kıtada yaptıkları partikül madde gözlemlemesinde önemli sonuçlara ulaştıklarının altını çizen Selbesoğlu, "Antarktika'da partikül madde oranı beklediğimiz gibi, uydulardan gözlemlediğimiz seviyelerde çıktı. Bu olumlu bir gelişme." dedi.

Selbesoğlu, dünyanın farklı bölgelerindeki buharlaşmanın rüzgar sistemiyle Antarktika'ya taşındığını vurgulayarak, "Bunların takip edilmesi çok önemli. Bu taşınmayı izleyebilirsek dünyanın çeşitli bölgelerindeki karbon emisyonlarının ulaştığı seviyeleri ve bıraktığı zararı takip edebiliriz." ifadelerini kullandı.