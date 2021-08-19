Türkiye'den sınıf atlatacak adım! Büyük müjde verildi: Testleri tamamlandı

19 Ağustos 2021 Perşembe 19:56 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:56

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi ürünlerine yurt dışından önemli talepler geldiğini söyledi. Demir, Türkiye'de geliştirilen Altay Tankı ve AKINCI TİHA(Taarruzi İnsansız Hava Aracı) projeleriyle ilgili son gelişmeleri, Uluslararası Savunma Fuarı'nda anlattı.

Demir, BATU tank motoruna dair son çalışmalar hakkında , "Motor yapıldı. Testleri devam ediyor. Motoru araca koyabilirim ama bu işler uzun süren testsiz olmaz. Bunu hatırlamak lazım. O açıdan hem motorun hem güç sistemlerinin testleri devam edecek. Yabancı iş birliği ile ilgili yeni motor çalışmaları var." ifadelerini kullandı.

AKINCI TİHA için 'eli kulağında' açıklaması yapana Demir, "Çok çok yakında duyacaksınız. Akıncı uçuyor silahlarını denedi. Çeşitli irtifa ve performans testlerini yaptı. Ben sürprizi bozmayım açıklandığı zaman göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

İnansız bir dizi kara araçlarımız var. Çeşitli boyutlarda hafif orta ağır sınıflarda. Elektrikli araçlarımız var . çeşitli füze sistemlerimiz gelişmeye devam ediyor. Bu ülkenin iki yıl öncesine kadar hiçbir hava savunma sistemi yokken şimdi üç çeşit hava savunma sistemimiz oldu. Oldukça fazla talep var bunlara. Gerek seyir füzelerine gerekse karadan karaya olan füzelere. En önemli gelişme daha önceki yıllarda yabancı şirketler nasıl pazarlama yaparız diye gelirken şimdi ise Türkiye'de yapılan çalışmaları yapmak için geliyorlar.