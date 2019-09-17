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Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak

Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yarın açıklanacak.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Türkiye'nin gelecek dönemde sanayi ve teknolojide izleyeceği yol haritasını içeren "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda hazırlanan strateji, Bakan Varank tarafından yarın MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenecek toplantıyla açıklanacak.

Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan stratejide, Milli Teknoloji Hamlesi'nin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayacak, ülkenin 2023 hedeflerine ulaşılmasını temin edecek temel öncelikler yer alacak.

Bu kapsamda fikri mülkiyet haklarından sanayinin dijital dönüşümüne, bölgesel kalkınmadan Ar-Ge çalışmalarına kadar gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan çeşitli hedeflerin bulunması bekleniyor. Ayrıca, bulut bilişim, siber güvenlik, blokzincir altyapısının da aralarında olduğu son dönemin öne çıkan alanlarına yönelik çalışmalara da belgede yer verilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye ve sanayide katma değerli üretimi geliştirmeye yönelik hedeflerin yer alacağı stratejide, kritik teknolojilerde atılım sağlanmasına yönelik politikalar kamuoyuyla paylaşılacak.

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