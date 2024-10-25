Türkiye'nin astronotları meraklılarıyla buluştu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı 4. gününde "Space Talks" etkinliğiyle devam ediyor.

Gezeravcı, burada yaptığı konuşmada, uzayda emniyetin sağlanmasının önemine dikkati çekerek, bu anlamda ülkelerin kurduğu uzay komutanlıklarının rolüne işaret etti.

Ay ve Mars'ın birbirine rakip erişim hedefleri olmadığını belirten Gezeravcı, Mars'ın, bugüne kadar gönderilen herhangi bir varlığın geri dönüşü olmayan bir hedef bölge olduğunu dile getirdi.

Gezeravcı, gelecek 5-10 yılda insanoğlunun Mars'a erişiminin gerçekleşeceğini belirterek, "Bugüne kadar devletlerin kontrolünde olan uzay alanı özel şirketlerin bu alandaki yatırımlarıyla genişledi. Bunlar birbirini destekleyecek erişim alanları, rakibi değil." diye konuştu.

- ISS'TEKİ EN BÜYÜK SORUN HİJYEN

Herkesin hayatın farklı yollarından geçtiğine değinen Gezeravcı, "Hayatın bize ne zaman ne sunacağını bilmiyoruz. Spesifik bir alanda edindiğimiz bir kazanımdan ziyade ilginizi çeken çekmeyen her alanla ilgili entelektüel bilgi birikiminin faydası var. Türkiye 2026 yılında Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) ev sahipliği yapacak. Bu toplantı geçen haftalarda Milano'da yapıldı. Burada uzay faaliyetlerimiz için önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Bundan sonraki süreçte ait olduğumuz yerden hakkımız olan payı almak üzere devletimiz adımlarını atıyor." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, astronot olmak isteyen ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen gençlere ise yabancı dil öğrenmeleri ve hayatlarının her döneminde düzenli spor yapmaları önerisinde bulundu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) en büyük sorunun hijyen olduğunu aktaran Gezeravcı, yeni istasyonu inşa edecek olan şirketlere de bu konuyla alakalı geri besleme yaptıklarını sözlerine ekledi.

- "UZAYDA ÜRETİM YAPARKEN YAPAY ZEKADAN DESTEK ALACAĞIZ"

Atasever ise kendisini her alanda geliştirmeyi prensip olarak benimsediğini vurgulayarak, gençlere de bu konuda öneriler verdi.

Yapay zekanın derin uzayda da kullanımının gelecekte artacağının altını çizen Atasever, şunları kaydetti:

"Bunun temel sebebi iletişim zorluğu. Mars ile tek yönlü iletişimimiz 7-8 dakika sürüyor. Otonom şekilde kendi kararlarını verebilen sistemleri bu alamda önemli. Ayrıca uzayda üretim faaliyetleri yaparken yapay zekadan destek alacağız. Dünya aslında bir uzay gemisi. Dünyada yaşayan tüm insanlar da bu geminin mürettebatı. Güneş sistemimiz galaksinin içerisinde dönüyor. Uzay boşluğunda aslında bir seyahat halindeyiz. Bu sebeple uzay yolculuğu sayesinde daha barışçıl yaşamamız gerektiğinin farkına varabiliriz."