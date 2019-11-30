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Türkiye'nin bazı illerinde görülmüştü: UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı

Gümüşhane ve Van'da gökyüzünde görülen esrarengiz ışıklı cisim, kısa süreli panik ve heyecana neden oldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülenen ve kısa bir süre sonra gözden kaybolan cismin Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesi olduğu anlaşıldı.

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Gökhan Ertaş - TM Dijital Haber Merkezi

Van'da ve Gümüşhane'de, önceki akşam gökyüzünde görülen esrarengiz ışıklı cisim, kısa süreli paniğe neden oldu. Cismin Rusya'nın RS-12M Topol kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi olduğu ortaya çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Stratejik Füze Kuvvetleri Muharebe Ekibi tarafından Rusya’ya bağlı Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar uzay üssünden gece saatlerinde Topol-M nükleer başlık taşıyabilen balistik füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

 Açıklamada, kıtalararası balistik füzenin ateşlendikten sonra Kazakistan’daki Sarı Şagan füze test alanında bulunan hedefin tam isabetle vurulduğu ve balistik füzenin görevini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Gümüşhane’de görüntülenen Topol-M kıtalararası balistik füze

BAŞKA ÜLKELERDE DE GÖRÜLDÜ

Van'da ve Gümüşhane'de görülen Topol kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi İran, Kazakistan, Kırgızistan, Sibirya ve birçok ülkede de görüldüğü kaydedildi.

İran’da kaydedilen Topol-M kıtalararası balistik füze görüntüsü

Sibirya’da kaydedilen Topol-M kıtalararası balistik füze görüntüsü

11 BİN KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Topol-M Füzesinin menzilinin yaklaşık 11 bin kilometre olduğu biliniyor. Balistik füzenin menzilinin oldukça yüksek olması testlerde de gökyüzünde bu menzili kat etmesi gerekiyor ve test sırasında füzeler atmosfer dışına çıkıyor. Bu nedenle bu tip füzeler fırlatılan bölge dışında geniş bir alanda görülebiliyor.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İSTANBUL'DA DA DÖRÜLMÜŞTÜ

26 Aralık 2017'de sabah saat 06.30 civarlarında Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ayrıca Şırnak, Hatay, Ankara, Sakarya ve Tokat’ta da aynı saatte Rusya'nın RS-12M Topol kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesinden dolayı gökyüzünde oluşan ışık huzmesi görülmüştü.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaydedilen Topol-M kıtalararası balistik füze görüntüsü

KARS'TA GÖKTAŞI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Yine 2017'nin Eylül ayında Kars'ta çekilen bir görüntü halk arasında paniğe yol açmış, gökyüzündeki cismin göktaşı olduğu iddia edilmişti. Ancak bu cismin de saatte Rusya'nın RS-12M Topol kıtalararası balistik füzesi olduğu çok geçmeden anlaşılmıştı.

Kars’ta kaydedilen Topol-M kıtalararası balistik füze görüntüsü

 

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