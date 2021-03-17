Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" tanıtım toplantısında konuştu.
Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz.
- TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz.
- Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek.
- Bu yıl hedefimiz en az 100 lider genç araştırmacı.