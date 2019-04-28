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Türkiye'nin en büyük savunma sanayi fuarı IDEF 2019, salı günü başlıyor

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi fuarı IDEF 2019, salı günü kapılarını açıyor. Binden fazla firmanın yer alacağı fuarda yerli ve milli teknolojiler şov yapacak. Fuarda Türkiye’de üretilen kara, hava ve deniz askeri teçhizatların yanı sıra geliştirilen yeni İHA, füze, zırhlı araç, taşıyıcılar ve elektrikli teknolojiler yer alacak.

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İki yılda bir düzenlenen IDEF 2019, 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP organizatörlüğünde 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
 
1000’DEN FAZLA FİRMA KATILACAK
 
IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na 800’ü yabancı savunma şirketlerinden oluşan binden fazla firma katılacak. 50’den fazla ülkeden yapılacak katılımlarda askerler ve konunun profesyonellerinin milyar dolarlık anlaşmalar yapması bekleniyor. Açılışı dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilen IDEF 2017 fuarına 67 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 133 heyet, 637 heyet üyesi ziyaret etmişti. Fuara 1 Cumhurbaşkanı, 26 Bakan, 6 Genelkurmay Başkanı, 17 Bakan Yardımcısı, 5 Genelkurmay Başkan Yardımcısı, 10 Kuvvet Komutanı ve 14 Müsteşar ile çok sayıda sivil ve askeri tedarik makamı katılmıştı. 50 ülkeden 503’ü yabancı, 317’si yerli olmak üzere toplam 820 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yapan fuara, yerli ve yabancı katılımcı firmalar ile heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde önemli ticari bağlantılar kurulmuş ve 2 bin 240 adet randevulu görüşme ve stant ziyareti, 50 imza töreni gerçekleştirilmişti. Öte yandan 2 sene önceki fuarı 65 bin profesyonel ziyaret etmişti.
 
DÜNYANIN BULUŞMA NOKTASI OLACAK
 
Faurla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “IDEF’te savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında üretilen en modern araç, malzeme ve sistemler sergilenmektedir. Bu sayede söz konusu sektörlerdeki teknolojik gelişmeler; heyetler, firmalar ve ziyaretçiler tarafından takip edilebilmektedir. Bu işlevleri dolayısıyla IDEF, dünyanın en önemli uluslararası savunma sanayii iş birliği ve tanıtım platformlarından biridir. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan IDEF 2019, firmalar için bir buluşma noktası olacaktır” şeklinde konuştu.
 
(Yeni Şafak)

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