Türkiye'nin F-35'teki kritik rolünü çizerek gösterdiler

ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-35 verilmemesini yönünde attığı adımların geçersizliği, haberde açık açık gösterildi. Türkiye'nin F-35'in en önemli parçalarını ürettiği vurgulandı.

Gövde ve iniş takımları gibi kilit önemde olan parçalarda Türk damgası olduğu belirtildi.

Bloomberg Businessweek'te bugün yayınlanan makalesine göre; 10 Türk şirketinin F-35'ler için 12 milyar dolarlık parça üreteceği ifade edildi.

KONGRE KARŞI ÇIKIYOR AMA…

ABD Kongresi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın almasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını istiyor.

Türkiye, haziran ayında iki F-35 savaş uçağını teslim almıştı.

2002'den beri programın katılımcı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 100 F-35 savaş uçağı almayı taahhüt ediyor.

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı Direktör Yardımcısı Koramiral Mat Winter, iki F-35 savaş uçağının daha gelecek yıl mart ayında Türkiye'ye teslim edilmesini beklediklerini Pazartesi günü söylemişti.

Bir illüstrasyon ile birlikte, dergi, Türk şirketlerinin F-35'teki rolünü özetledi ve tedarik zinciri için herhangi bir risk olup olmadığını soruyor. Dergi, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Kongre'ye gönderdiği mektubun “Türk tedarik zinciri bugün kesintiye uğrarsa, uçak üretim kesintisine neden olacaktır, 50-75 uçağın teslimatı gecikecek ve parçaları yeniden üretebilmek için yaklaşık 18-24 ay sürecektir” sözlerini alıntıladı. Dergi, Mattis'in, Kasım ayının ortasına kadar Türkiye'nin katılımı üzerindeki değişikliğin potansiyel etkisine dair bir rapor sunması gerektiğini hatırlattı.

TUSAŞ

Northrop Grumman ile birlikte, TUSAS, ekipmanı taşımak için kullanılan orta gövdeyi, silah yuvası kapılarını üretmekte ve bir araya getirmektedir.

AYESAŞ

İki ana F-35 bileşeni için tek tedarikçi - füze uzak arabirim birimi ve panoramik kokpit ekranı

Kale Havacılık

Havacılık yapıları ve iniş takımı kilit montajlarını üretmektedir.

Fokker Elmo

F135 motoru için elektrik kabloları ara bağlantı sisteminin (EWIS) yüzde 40'ını yapar

Alp Havacılık

Titanyum entegre bıçak rotorları da dahil olmak üzere, F135 için 100'den fazla motor parçası, uçak gövdesi yapıları ve montajları, iniş takımı bileşenleri ve üretmektedir.

(Milliyet)