Türkiye'nin festivali TEKNOFEST'ten eğitime destek

Selçuk Bayraktar "depremden etkilenen öğrencilerimizin eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmeleri, YKS ve LGS sürecindeki çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla BAYKAR olarak 10 bin adet tablet bağışında bulunuyoruz" dedi. Tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu anlamlı kampanyaya davet eden Bayraktar'ın çağrısına TEKNOFEST paydaşlarından cevap gecikmedi. Kampanyaya;
ASELSAN 10.000 adet
BAYKAR 10.000 adet
HAVELSAN 5.000 adet
KALYON ENERJİ 5.000 adet
ROKETSAN 5.000 adet
SANKO 5.000 adet
SSTEK 2.000 adet
STM 6.000 adet
TEI 3.000 adet
THY 5.000 adet
THY TEKNİK 1.000 adet
TURKCELL 3.000 adet
TUSAŞ 5.000 adet
olmak üzere toplam 65.000 adet tablet bağışında bulunuldu. Bağışlanan tabletler deprem bölgesinde YKS ve LGS'ye girecek afetzede öğrencilere dağıtılmak üzere Mili Eğitim Bakanlığına teslim edilecek.