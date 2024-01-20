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Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğunda sürpriz gelişme!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru ilerliyor. Axiom Space, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na beklenenden 56 dakika daha erken kenetleneceğini duyurdu.

20 Ocak 2024 Cumartesi 08:45 - Güncelleme:
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğunda sürpriz gelişme!
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Türkiye'nin uzun süredir beklediği tarihi an gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeavcı ve 3 takım arkadaşının uzay yolculuğu, 19 Ocak'ta saatler 00.49'u gösterdiğinde başladı.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülü, Falcon 9 roketi NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nen başarıyla fırlatıldı. Kapsül, 4 mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştırmak üzere ilerliyor. Dragon kapsülü, uzay istasyonunda 7 astronot tarafından karşılanacak.

Astronotların bulunduğu Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyordu. Axiom'un X hesabından yapılan açıklamada, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na beklenenden daha erken kenetlenmesi beklendiği duyuruldu. Kenetlenmenin tahmini olarak TSİ 12:19'da gerçekleşeceği bildirildi.

Ekip, uzay istasyonundaki 7 astronot tarafından karşılanacak. Astronotlar uzayda 14 gün geçirecek.

Gezeravcı ve takım arkadaşları çok sayıda bilimsel deney yapacak Alper Gezeravcı, süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak. Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

ASTORONOTLAR ZAMAN ZAMAN DÜNYA'YA BAĞLANIP UZAYDA YAŞADIKLARINI ANLATACAK

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak. Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak. Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

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