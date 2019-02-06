10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2185
  • 5,9453
  • 220.632
  • 102.216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

TÜBİTAK SAGE’nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü GÖKTUĞ Görüş İçi Hava Savunma Füzesi GÖKDOĞAN, F-16 savaş uçağına monte edilerek hava testlerine başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dİjital Haber Merkezi
 
TÜBİTAK SAGE’nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü GÖKTUĞ (Görüş Ötesi) füze ailesi ile Bozdoğan / Merlin uzun menzilli, Gökdoğan / Peregrine Kısa menzilli havadan havaya (uçaktan uçağa atılan) füzeler, ilk yerli tasarım füzeler olma özelliğini taşıyor.
 
TÜBİTAK SAGE’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği Türkiye’nin ilk milli hava-hava füzeleri ile Türk Hava Kuvvetleri’nin hava hakimiyeti artacaktır. Yüksek manevra kabiliyetine sahip GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN Füzeleri ile ülkemiz dünyadaki örnekleriyle yarışır hale gelecektir." denildi.
 
Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzesinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine ulaşarak F-16 savaş uçağında hava testlerine başladı. Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze çoklu algılama ve güdüm sistemine sahip olacak ve bazı özellikleri ile sınıfında Dünyanın en iyilerinden biri olacak.
 
2019 sonunda kabul testlerini bitirilmesi hedeflenen Göktuğ füzesinin Varyant-2 (Gökdoğan / Peregrine) füze modeli kullanıma alınıp, F-16’lardaki “AIM-9X Sidewinder” füzesinin yerini alması bekleniyor. Uzun menzilli olan Varyant-1 (Bozdoğan / Merlin) füzesinin ise yerli savaş uçağı TF-X ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.
 
 
FÜZELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
 
Göktuğ Bozdoğan / Merlin Uzun Menzilli RF Güdümlü Hava-Hava Füzesi
 
Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine ulaşmış olup, uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze çoklu algılama ve güdüm sistemine sahip olacak ve bazı özellikleri ile sınıfında Dünyanın en iyilerinden biri olacak.
 
 
 
Gökdoğan / Peregrine Kısa/Orta Menzilli IIR Güdümlü Hava-Hava Füzesi
 
Gödoğan / Peregrine füzesi, Türk Hava Kuvvetlerinin halen kullanımında olan kızılötesi güdümlü AIM-9 Sidewinder füzesinin yerini alacak, kısa/orta menzilli bir hava-hava füzesi olup, IRIS-T gövde yapısını kullanan, Hisar-A ve Hisar-O da kullanılan Aselsan IIR arayıcı başlığını kullanacak.
 

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'ın ilk mitingini yapacağı il belli oldu

Başkan Erdoğan'ın ilk mitingini yapacağı il belli oldu

ABD'deki toplantıya ilişkin önemli açıklama

ABD'deki toplantıya ilişkin önemli açıklama

Çipras, Ayasofya'ya hayran kaldı

Çipras, Ayasofya'ya hayran kaldı

Japonya’dan 'Venezuela' çağrısı

Japonya’dan 'Venezuela' çağrısı

Korkutan uyarı: İnsanların yerini alabilirler

Korkutan uyarı: İnsanların yerini alabilirler

MEB açıkladı: Artık yılda 6 kez yapılacak

MEB açıkladı: Artık yılda 6 kez yapılacak

İşte Michael Jackson 'çocuk tacizi' sorgusundan görüntüler

İşte Michael Jackson 'çocuk tacizi' sorgusundan görüntüler

AB Katar'la anlaştı: Bir ilk oldu

AB Katar'la anlaştı: Bir ilk oldu
 

POPÜLER HABERLER

ABD´den terör örgütü YPG´ye sevkiyat

ABD´den terör örgütü YPG´ye sevkiyat

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

2019'un en çok satan lüks otomobil markaları

2019'un en çok satan lüks otomobil markaları

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA