Türkiye'nin ilk Milli İHA projesi birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü
BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, '2009 yılında Hakkari Hantepe'de Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt, operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü.' dedi.
- TM Dijital Haber Merkezi
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2009 yılında ilk operasyona çıkan Türkiye'nin ilk Milli Helikopter İHA'sının katıldığı operasyonda yaşanan çatışmada geçirdiği kazayı ve bu kazanın bahane edilerek "birilerinin maşası olan bürokratlarca" projenin sonlandırıldığını söyledi.
Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Hantepe 2009 Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt, eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü." dedi.
Bayraktar sosyal medya hesabından yer yer "Seyir Defteri" isimli paylaşımlarda bulunuyor ve bu paylaşımlarda Bayraktar İHA'nın gelişim sürecinde yaşanan güçlükleri anlatıyor. Yine geçtiğimiz günlerde yaptığı bir "Seyir Defteri" paylaşımında Bayraktar, 2009 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Taktik İHA prototipinin envantere girme sürecinde yaşanan güçlükleri anlatmış, “Büyük bir milli başarıyı ve ilki görmezden gelen ve birilerinin maşası olan askerî yetkililer, o dönemde Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar’ı tutuklamaya dahi kalktılar.” açıklamasında bulunmuştu.
Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt'in özellikleri neydi?
İnsansız uçağa göre çok daha küçük olan İnsansız Hava Helikopterleri 500 ile bin fit arasında net görüntü ve ses iletebilirken, havaalanı dışında uygun arazi ve mekanlara iniş ve dik kalkışlar yapabilme özelliklerine sahipti.
4-5 kilogram ağırlığında olan İnsansız Hava Helikopteri, yazılım, elektronik donanım ve tasarımı tümüyle Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilmişti.
Dik iniş ve kalkışları ile koordinatları verilen hedeflerden yüksek kaliteli ses ve görüntü aktarma özelliği kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyordu.
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