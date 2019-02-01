Türkiye'nin ilk Milli İHA projesi birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü

Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt'in özellikleri neydi?

İnsansız uçağa göre çok daha küçük olan İnsansız Hava Helikopterleri 500 ile bin fit arasında net görüntü ve ses iletebilirken, havaalanı dışında uygun arazi ve mekanlara iniş ve dik kalkışlar yapabilme özelliklerine sahipti.

4-5 kilogram ağırlığında olan İnsansız Hava Helikopteri, yazılım, elektronik donanım ve tasarımı tümüyle Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilmişti.

Dik iniş ve kalkışları ile koordinatları verilen hedeflerden yüksek kaliteli ses ve görüntü aktarma özelliği kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyordu.