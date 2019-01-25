Türkiye’nin ilk milli seyir füzesine yeni kardeşler geliyor

TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin ilk milli seyir füzesi SOM’un SOM-A ve SOM-B1 varyantları, 2011 yılında SAGE tarafından TSK envanterine kazandırılmıştır. SOM-B2 ve su üstü hareketli hedef vurma yeteneğine sahip veribağlı SOM-C1 ve SOM-C2 varyantlarının geliştirme çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Türk Hava Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda uçakların düşman hava sahasına girmeden ve yine düşman hava savunma sistemleri etkili menziline ulaşmadan “yüksek korunaklı” hedeflerin imha edilmesi amacı ile geliştirilen bir füze sistemleri ailesi olan SOM, SOM – A, SOM – B1, SOM – B2 ve SOM – J olmak üzere 4 ana başlık adı altında geliştirilmekte ve üretilmekteydi. Şimdi ise su üstü hareketli hedef vurma yeteneğine sahip veribağlı SOM-C1 ve SOM-C2 varyantları SOM füze ailesine katılıyor.