Türkiye'nin internet hızı 1 yılda yüzde 65 arttı

AA 4 Şubat 2022 Cuma 11:30 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 11:31

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, internet altyapısına ilişkin 2021 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin, mobil geniş bantta dünya ortalamasının üzerinde bir hıza sahip olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Ookla-Speedtest şirketi tarafından hazırlanan uluslararası verilere göre mobil geniş bantta dünya ortalaması 29,55 iken Türkiye'nin buradaki hızı 31,43 Mbps olarak kaydedildi. Sabit geniş bant hızı da son 1 yılda yüzde 65 artarak 44,77 Mbps'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hem sabit hem mobil geniş bant hızında ortaya koyduğu gelişimde, son yıllarda artan fiber yatırımların ve yüksek hızlı internet erişimine yönelik son kullanıcı talebinin önemli rol oynadığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"BTK verileri üzerinden sabit geniş bant internet pazarında abonelere sunulan hızlar incelendiğinde, 10 Mbit/saniye ve altındaki hızlara sahip abonelik sayısının yıllar içinde azaldığı, 50 Mbit/saniye üstü hızlardaki aboneliklerin yaygınlaştığı görülüyor. 50 Mbit/saniye üstü hızlarda hizmet sunulan abone sayısı son bir yılda yüzde 85'ten fazla artmış durumda. 10 Mbit/saniye ve altı hızlarda hizmet sunulan abonelik sayısının ise neredeyse yarı yarıya azaldığı dikkati çekiyor."

- 2,2 MİLYON HANEYE DAHA ALTYAPI ULAŞTI

xDSL, kablo ve fiber altyapıdan hizmet alan abone sayısında son 8 yılda 2 katın üzerinde artış yaşadığı bilgisini veren Karaismailoğlu, 2013'ün 3'üncü çeyreğinde 8 milyon 113 bin 354 olan abone sayısının 2021'in 3'üncü çeyreğinde 17 milyon 239 bin 494'e ulaştığını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Abonelere hizmet sunumunda xDSL altyapısını kullanma oranı yıllar içinde azalırken kablo ve özellikle fiber altyapı kullanım oranı da artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 15,7 milyon haneye FTTH/FTTB/kablo altyapısı götürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2021 yılının 3'üncü çeyreği itibarıyla 2,2 milyon haneye yatırım yapıldı. Kablo altyapısı götürülen hane sayısında yüzde 15'in üzerinde artış sağlandı. FTTC altyapısı götürülen haneler de 2020 yılında 18 milyon iken 2021 yılında 2,6 milyon haneye ilave yatırım yapıldı. Fiber altyapı uzunluğu 2013 yılında yaklaşık 227 bin kilometre iken bugün 455 bin kilometreye ulaştı."

- "ABONELERİN YÜZDE 92'Sİ FİBER ALTYAPI ÜZERİNDEN HİZMET ALIYOR"

Karaismailoğlu, Türkiye'de internet altyapısı gelişirken abone sayısı ve kullanım oranının da hızla arttığına işaret ederek, "Geniş bant abone sayısının yıllık yüzde 8,2 oranında arttığı görülüyor. 2008 yılında 6 milyon olan geniş bant internet abone sayısı 2021 yılı üçüncü çeyreğinde 87,5 milyona ulaştı. Son verilerle Türkiye'deki abonelerin yaklaşık yüzde 92'si fiber altyapı üzerinden hizmet alıyor. Son 5 yılda internette sabit abonelerin aylık kullanımı yaklaşık 3 kat, son 2 yılda ise yüzde 73 arttı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin internete erişim ve kullanımda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki dönemde artan yatırımlarla internet hızında dünya ortalamasının çok daha üstünde bir noktaya çıkacağız." değerlendirmesini yaptı.

Karaismailoğlu, Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne geniş bant internet kullanımının hızla arttığına dikkat çekerek, ülkede geniş bant altyapılar üzerinden yüksek hızlarda internet sunumunun yaygınlaştığını bildirdi.

- "BİRÇOK LOKASYONDA DAHA YÜKSEK HIZLARIN KARŞILANMASI MÜMKÜN"

Son dönemde Türkiye'nin internet hızına dair çeşitli kaynaklardan yapılan paylaşımlara da değinen Bakan Karaismailoğlu, araştırma şirketlerinin raporlarının firmaların kendi sunucuları ya da sistemleri üzerinden ölçümlerine dayalı olarak anketler ve benzeri yöntemler kullanılarak hazırlandığını aktardı.

Karaismailoğlu, söz konusu verilerin örneklem sayısı, metodoloji ve ölçüm yapan firmanın kullandığı sistemin ilgili altyapıya olan ara bağlantıları ve uzaklığı gibi parametrelerden etkilenebildiğine dikkati çekti.

Bu çerçevede dünya üzerinde internet hızının ölçümü konusunda kabul görmüş standart bir ölçüt bulunmadığını ve farklı sonuçların ortaya çıktığını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemizde internet hızlarına göre abonelik durumuna baktığımızda, 2021 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla abonelerin yüzde 56'sı 10-24 Mbps, yüzde 33'ü ise 24-100 Mbps hızlarda internet paketlerini kullanmaktadır. Diğer taraftan ülkemizde farklı işletmeciler tarafından son kullanıcılara 1000 Mbps'ye kadar hızlarda geniş bant internet hizmeti sunulmakta olup, hesaplanan ortalama hızlar ülkemizde kurulu olan sabit geniş bant altyapısının kapasitesini göstermemektedir." bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, ortalama geniş bant erişim hızlarının abonelerin tercihlerinden doğrudan etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sabit geniş bant altyapısı üzerinden yüksek hızlarda internet sunumu mümkün olmakla birlikte aboneler nispeten düşük hızları tercih etmektedir ancak son yıllarda bu yönde kullanıcı tercihlerinin değişmeye başladığını ve yüksek hızlara yönelişin olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu gelişme doğrultusunda daha yüksek internet hızlarında aboneliklerin talep edilmesi halinde birçok lokasyonda daha yüksek hızların karşılanması mümkündür."