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Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin otomobili için kritik açıklama: Seri üretim tarih belli oldu!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından çok önemli bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada yerli otomobil TOGG'un 2022 yılının sonunda seri üretime hazır olduğunu duyurdu.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:52 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:54
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık? Cevabı videomuzda.

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