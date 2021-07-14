Türkiye'nin otomobili için kritik açıklama: Seri üretim tarih belli oldu!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık? Cevabı videomuzda.
2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. ��— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) July 14, 2021
İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık?
Cevabı videomuzda. #YeniLigGemlik#usecasemobility™️#YeniLigeYolculuk #TOGG pic.twitter.com/YWUhP5mLBG