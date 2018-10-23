Türkiye'nin 'uzaya açılan kapısı' TÜBİTAK Uzay'a girdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını 3 Ağustos'ta kamuoyuna açıklamıştı. 100 günlük eylem planı içerisinde Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve uzay alanında Türkiye'ye eşik atlatacak hedefler vardı. Bunlardan bazıları Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması, Uzay teknolojileri optik sistemler araştırma merkezinin açılması, Turksat 6A Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında görev yükü üretim testlerinin tamamlanması, İMECE uydusu ve MİYEG (milli yer istasyonu geliştirme projesi'nde) de ön tasarım ve kritik tasarım aşamaları tamamlanması gibi hedefler bulunuyor.

19 Yıl öce başlayan yerli uydu geliştirme serüveni

TÜBİTAK Uzay'ın uydu geliştirme çalışmalarının ilk adımları 1999 yılına kadar uzanıyor. 2000 yılından itibaren bu çalışmalar hızlanıyor, 2001-2003 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatından sağlanan destekle ve teknoloji transferi yöntemiyle Türkiye’nin uzay serüveni başlıyor ve BİLSAT Uydusu yapılıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünü (TÜBİTAK Uzay) yerleşkesi

Ayrıca, BİLSAT uydusu yapılırken işin daha iyi öğrenilebilmesi için mühendislik modeli sayılabilecek bir uydu daha yapılıyor. Türkiye’nin ilk optik uzaktan algılama yer gözlem uydusu olan BİLSAT 12 m. çözünürlüklü olarak geliştiriliyor ve yörüngede başarıyla çalıştırılıyor. BİLSAT projesi kapsamında TÜBİTAK UZAY tesislerinde Yer İstasyonu ve uydu üretim/test laboratuvarları kuruluyor, yerli imkânlarla Çok Bantlı Kamera (ÇOBAN) ve Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme kartı (GEZGİN) tasarlanıyor ve bu ekipmanlar ile Türkiye'ye bir uzay tarihçesi kazandırılıyor. Bu ekipmanlar Türkiye’de tasarlanan ve üretilen, ilk ürünler olarak Türkiye'nin uzay tarihinde yerini alıyor.

BİLSAT deneyimi ilk yerli mikro gözlem uydusu RASAT'ı ortaya çıkarttı

BİLSAT uysunda elde edilen bilgi birikimi ve deneyim ile 2004 yılında ilk yerli mikro gözlem uydusu olacak 3 yıl ömür biçilmesine rağmen 7 yıl görev yapacak ve görevine halen devam eden RASAT'ın tohumları atılıyor.

RASAT, yurt dışından herhangi bir destek ve yardım alınmaksızın tamamen Türk mühendislerimizin çalışmaları ve çabalarıyla üretiliyor. 17 Ağustos 2011 yılında yörüngesine gönderilen ve tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2018 tarihi itibariye yörüngesindeki yedinci yılını doldurmuş oldu. RASAT bu 7 yıl süresinde dünya çevresinde 37 bin 290 tur attı, toplam 2448 görüntüleme görevi gerçekleştirerek, 14.057.100 km2 lik alanı görüntüledi.

RASAT, yörünge özelliği ve Dünya’nın her yerinden 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek kamerası sayesinde Dünya’nın her yerinden görüntü alabiliyor.

Türk Hava Kuvvetleri’ne yüksek çözünürlüklü istihbarat uydusu Göktürk-2

RASAT uydusuyla eşzamanlı olarak 2007 yılında başlatılan Göktürk-2 uydu poojesi Türkiye'nin ilk milli askeri yer gözlem ve istihparat uydusu olarak tarihe adını yazdırdı. RASAT uydusundan 5 kat daha büyük olan uydu mikro uydu tecrübesinden sonra bu alanda da Türkiye'nin mühendislik bilgi birikimini kanıtlamış oldu.

18 Aralık 2012’de fırlatılan GÖKTÜRK 2 uydusu ile birlikte ülkemiz, kendi imkânları ile yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu üretebilen 16 ülkeden birisi olmayı başardı. Türk Hava Kuvvetleri tarafından kontrol edilen GÖKTÜRK 2 uydusu halen yörüngesinde başarılı bir şekilde görevini yerine getiriyor.

Aynı anda 2 uydu projesi geliştiriliyor

2020 yılında uzaya gönderilmesi hedeflenen Türkiye’nin ilk millî haberleşme uydusu Türksat 6A projesi ve BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 tecrübesiyle başlatılan ilk milli yüksek çözünürlüklü uydu projesi İMECE uydusu geliştiriyor

Türkiye’nin ilk millî haberleşme uydusu 4 tonluk Türksat 6A

100 günlük eylem planı içerisinde yer alan Turksat 6A Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında görev yükü üretim testleri tamamlanmıyor.

İlk geliştirilen uydu BİLSAT 129 kilogram, RASAT 100 kilogram GÖKTÜRK-2, 400 kilogram ağırlığındayken Türksat 6A 4 ton 200 kilogram ağırlığında olacak ve 15 sene hizmet verecek. Türksat 6A, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde müşterilerine hizmet sunacak. Teknik özellikleriyle de dikkat çeken uydu, 18 aktif, 5 yedek, toplam 23 aktarıcıya sahip olacak.

Türkiye, yörüngede 15 yıl kalması planlanan Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla beraber haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek

700 kilometre iritfadan 90 santimetre çözünürlükte görüntü alacak İMECE uydusu geliyor

Tamamen türk mühendisleri tarafından tasarlanacak ve üretilecek İMECE uydusu, 700 kilometre iritfadan 90 santimetre çözünürlükte siyah beyaz, 3,6 metre çözünürlükte renkli görüntü alacak. İMECE en az 1000 kilometre uzunluğunda şerit görüntüyü depolayabilecek.

Tasarım, analiz üretim ve testleri Tübitak Uzay tarafından gerçekleştirilecek olan İMECE uydusunun uçuş bilgisayarı ve güç sistemi dahil birçok alt sistemi de yine yurt içinde Tübitak Uzay mühendis, teknisyen ve işçisi tarafından geliştirilecek. Uydunun testleri için TUSAŞ (TAI)'nin temiz odası ve test tesisleri kullanılacak.

İMECE uydusunun 100 günlük eylem palanı dahilinde kritik tasarım aşamalası tamamlanacak

Uydularımız HALE ile ekstra yakıta ihtiyaç duymayacak

Turksat-6A ve İMECE uydularında kullanılacak olan Tübitak UZAY tarafından geliştirilen Milli Uydu Elektrikli İtki Sistemi'nin testleri başarıyla gerçekleştiriliyor. Bu sistem uydularımızın uzayda daha uzun yol almasını sağlayacak. Bu sistemle ileride Türkiye Ay'a ve başka gezegenlerin yörüngesine uydu gönderme teknolojisine kavuşacak. Ayrıca bu motor sadece birkaç ülkenin sahip olduğu bir teknoloji.

Milli Uydu Elektrikli İtki Sistemi'nin test odasına girdik

Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi (MİYEG) ile daha fazla sistemin tasarım, test ve entegrasyonu yerli imkânlarla geliştirilecek

TÜBİTAK UZAY, yer gözlem uyduları için milli bir yer istasyonu geliştirerek önümüzdeki yıllarda fırlatılması planlanan tüm yer gözlem uydularının yer istasyonu ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Projede yer istasyonları konusunda daha fazla sistemin yerli imkânlarla tasarımı, üretimi, test ve entegrasyonu hedefleniyor.

Besleyici (feed), reflektör ve frekans seçici yüzeyi, hareket sistemi, yer istasyonu kontrol sistemi (istasyon ve anten kontrol sistemi), haberleşme, görüntüleme sistemi ve ilgili modül ve yazılımlardan oluşan projenin 100 günlük eylem planında kritik tasarım aşamalası tamamlanacak.

Optik Sistemler Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı OPMER açılıyor

100 günlük eylem planında yer alan projenin 7 Kasım'a kadar açılması planlanıyor. OPMER'de milli yüksek çözünürlüklü uydu kameralarının, yüksek güçlü lazer silahı optiklerinin, füze ikaz sistemi optiklerinin ve yerli astronomik teleskop sistemlerinin tasarım ve üretimi hedefleniyor.

Türkiye yaklaşık 20 yıl önce başlayan uzay ve uydu tecrübesini her geçen yıl geliştirerek uluslararası alanda kendisini kanıtladı. Önümüzdeki günlerde kurulacak Uzay Ajansı ile Uzay sanayinin daha da güçlenmesi, uzay teknolojileri alanında bilimsel altyapıların ve insan kaynağının gelişmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artması, Uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerin uygulanması, dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlanması, kapasite ve yeteneklerin artırılması, bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların koordine edilmesi, Ulusal ve uluslararası ilişkilerin yürütülmesi, fırlatılan uyduların kayıtlarının tutulması, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye'nin haklarının takip edilmesi ve diğer uzay ajansları ile ikili ve çoklu iş birliklerinin geliştirilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin geçmiş tecrübeleri ve glecek için atılan Milli Teknoloji Hamlesi gösteriyor ki Türkiye ilerleyen yıllarda uzay teknolojilerinde daha güçlü bir ülke haline gelecek.