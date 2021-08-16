DHA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:45 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:45

Yurt dışında ve Türkiye'de 5G teknolojisi alanında çalışmalar yapan Türk akademisyenler Prof. Dr. Oğuz Bayat ve Dr. Volkan Sevindik, bu çalışmaları kitaplaştırmaya hazırlanıyor. Prof. Dr. Bayat, "Bu alanda yaptığımız çalışmalar önemli dergilerde yayınlandı. Çalışmalar sırasında üretilen bilgileri de bir kitap altında toplayarak, başta üniversitelerimiz ve iş dünyası olmak üzere ülkemize Türkçe olarak kazandıracağız" dedi.

4.5G ve 5G teknolojisi çalışmalarını müfredata alıp bu alanda Haberleşme Teknolojileri 1 adlı kitap çıkararak kaynak sağlayan Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Bayat ve ABD'de Rakuten Group, Inc'de 5G ve ötesi araştırmalarını yapan Dr. Volkan Sevindik, 5G ve 6G üzerine hazırlayacakları yeni kitapta öğrencilere ve iş dünyasına hitap etmeyi hedefliyor.

Özellikle bu dönemde yeni çıkacak kitapla, üniversitede mühendislik tercih edecek aday öğrencilerin ve uluslararası projelerde yer almak isteyen mühendislere yol haritası olunmak amaçlanıyor.

Bilgisayar, elektrik-elektronik, yazılım ve haberleşme alanında ve özellikte uluslararası projelerde çalışmak isteyen mühendislerin uluslararası standartları takip etmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Oğuz Bayat, üniversite olarak bu alana hizmet etmek için haberleşme sistemleri kitabını Türkçe olarak yayınladıklarını belirtti.

HABERLEŞME SİSTEMLERİ 1 KİTABI ÖĞRENCİLERİN İSTEĞİ ÜZERİNE YAZILDI

Altınbaş Üniversitesi'nin yayını Haberleşme Sistemleri 1 kitabında, 4G/LTE haberleşme sistemlerinin temellerinin Türkçe olarak öğrencilere aktarıldığını anlatan Prof. Dr. Bayat, "Kitap bu alanda Türkçe kaynakların eksikliği gidermek amacıyla öğrencilerimizden gelen istek üzerine yazıldı. Bu ders kitabı, 4.5G alanında hem akademik alanda hem de endüstride yaptığımız çalışmaları basitleştirerek anlatıyor" dedi.

5G VE 6G ARAŞTIRMA SONUÇLARI UYGULAMAYA GEÇİYOR VE KİTAPLAŞIYOR

Prof. Dr. Bayat, 4.5G teknolojisinin de anlatıldığı ders kitabının öğrencilerin yanında güncel teknolojileri yakından izleyen meraklılar ile sektördeki profesyonellerin de yararlanabileceği kaynaklar arasındaki yerini aldığını söyledi. Prof. Dr. Bayat, "Üniversitemizin akademisyenlerince bu alanda yapılan çalışmaları önemli dergilerde yayınlandı. Biz bu çalışmalar sırasında üretilen bilgileri de bir kitap altında başta üniversitelerimiz ve iş dünyası olmak üzere ülkemize yine Türkçe olarak kazandıracağız" diye konuştu.

BLOK ZİNCİR İLE GÜVENLİK ZİRVEDE

ABD'de Rakuten Gorup Inc'de 5G ve ötesi konulu araştırmalar yürüten Dr. Volkan Sevindik ise 5G teknolojileri konusundaki çalışmalarının veri güvenliği ve kaynak yönetimi alanlarında yoğunlaştığını anlattı. Veri güvenliği giderek daha fazla öne çıktığı için bu alandaki araştırmalara hızla devam ettiklerini anlatan Dr. Sevindik, "Blok zincir teknolojisini de kullanarak 5G ağ güvenliğini mevcut sistemlere oranla çok daha yukarılara taşıyoruz. Kaynak yönetimi alanında ise paket planlama algoritmaları ve frekans yönetimi algoritmaları konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.