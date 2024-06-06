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Bilim-Teknoloji

Türksat 6A, ABD'de

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne vardı.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
Türksat 6A, ABD'de
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla ABD'ye gönderilen Türksat 6A, 19 saati aşkın süren yolculuğun ardından dün ABD yerel saatiyle 12.00 sularında (TSİ 19.00) Cape Canaveral Uzay Üssü'ne ulaştı.

Uydu, uçağın inişinin ardından yaklaşık 4 saat süren işlemler sonrası SpaceX'in hangarına alındı.

Tüksat 6A, 4 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenle ABD'ye uğurlanmıştı.

- TEMMUZDA FIRLATILACAK

SpaceX tesislerinde fırlatma prosedürlerinin başlatılacağı Türksat 6A'nın 8-15 Temmuz haftasında hava şartlarına bağlı olarak yörüngesine fırlatılması planlanıyor.

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.

Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.

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