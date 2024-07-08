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Bilim-Teknoloji

TÜRKSAT 6A için geri sayım başladı! Uzayda Türk çağı

Türkiye, kendi milli haberleşme uydusunu tasarlayan ve üreten 11 ülkeden biri oldu. TÜRKSAT 6A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan SpaceX Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatılması için geri sayım başladı. Türksat 6A bu gece Türkiye saatiyle 02.40'da uzaya fırlatılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, tarihi fırlatmaya ilişkin 'Türkiye, uydu teknolojilerinde, A takımında ilk 11'dedir. Uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonu ilk kez bizim mühendislerimiz tarafından yürütülecek' ifadelerini kullandı.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 21:51 - Güncelleme:
TÜRKSAT 6A için geri sayım başladı! Uzayda Türk çağı
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Türkiye, kendi milli haberleşme uydusunu tasarlayan ve üreten 11 ülkeden biri oldu.

TÜRKSAT 6A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan SpaceX Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatılması için geri sayım başladı.

KAPSÜLE YERLEŞTİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi.

10 YILDA HAZIR HALE GETİRİLDİ!

2014'te çalışmalarına başlanan ve 10 yılda hazır hale getirilen Türksat 6A bu gece Türkiye saatiyle 01.00'da uzaya fırlatılacak.

TÜRKSAT 6A TÜRKİYE'YE "SINIF ATLATTI"

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, "Türksat 6A, bizim artık uydu kullanan rolünden uydu tedarik eden rolüne geçtiğimiz bir hamleyi gösteriyor. Bu çok kritik, çok önemli bir adım. Artık ülke olarak sınıf atlıyoruz" dedi.

BAKAN URALOĞLU 24 TV'YE ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu gece fırlatılacak olan Türksat 6A'ya ilişkin 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Zorlu bir süreç bu günlere gelmek için ter var, akıl var, yürek var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En önemlisi de bu hedefi bize göstermiş olan ve imkan veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"DAHA KALİTELİ BİR HABERLEŞME"

ABD' Florida'dan canlı yayına katılan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin çıkarlarını korumak üzere, daha kaliteli bir haberleşme sağlamak üzere uydumuzu uzaya göndereceğiz." dedi.

Uydunun Türkiye'nin uzayda hizmet veren altıncı uydusu olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "5 milyar insana ulaşacağız. Farklı coğrafyalara hizmet vereceğiz, ülkemize döviz sokacağız. İHA ve SİHA'larımızın koordinatlarını, uydu sistemlerindeki hizmetlerini daha güçlü hale getirerek hizmet edecek." diye konuştu.

TÜRKSAT 6A FIRLATMA ÖNCESİ KAPSÜLE YERLEŞTİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor." ifadelerini kullandı.

Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • Türksat 6A
  • Uydu fırlatma

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