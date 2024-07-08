Türk mühendisler tarafından yüzde 80'nin üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen Türksat 6A uydusu için gözler bu gece yarısı 00.20'ye çevrildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece 00.20'de yörüngesine fırlatılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu gece fırlatılacak olan Türksat 6A'ya ilişkin 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Zorlu bir süreç bu günlere gelmek için ter var, akıl var, yürek var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En önemlisi de bu hedefi bize göstermiş olan ve imkan veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"DAHA KALİTELİ BİR HABERLEŞME"



ABD' Florida'dan canlı yayına katılan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin çıkarlarını korumak üzere, daha kaliteli bir haberleşme sağlamak üzere uydumuzu uzaya göndereceğiz." dedi.

Uydunun Türkiye'nin uzayda hizmet veren altıncı uydusu olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu,diye konuştu.

TÜRKSAT 6A FIRLATMA ÖNCESİ KAPSÜLE YERLEŞTİRİLDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor." ifadelerini kullandı.

Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.